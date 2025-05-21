В Україні для пасажирських автобусів розробили правила черги на перетин кордону: що зміниться

Міністерство розвитку громад та територій України розробило правила черговості прибуття автомобільних транспортних засобів до міжнародних пунктів пропуску. Це допоможе скоротити черги та час очікування на кордоні.

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Як повідомляє Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що нові правила передбачені проєктом наказу "Про затвердження Правил черговості прибуття автобусів до міжнародних та міждержавних пунктів пропуску через державний кордон України з використанням електронної системи "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга").

Метою запровадження правил є впорядкування черговості прибуття автомобільних транспортних засобів до міжнародних та міждержавних пунктів пропуску через державний кордон України з використанням електронної системи, пришвидшення руху автобусів, які виконують регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення, підвищення якості надання відповідних послуг для пасажирів.

Що планують змінити

Як пояснила директорка громадської спілки "МАПА" Альона Векліч, наразі не існує документа, який би регулював процедуру проходження автобусами пунктів пропуску з використанням "єЧерги". Норми, що містяться в проєкті наказу, мають врегулювати процедуру та знизити навантаження на пункти пропуску на кордоні, враховуючи їх пропускну здатність.

Правилами, зокрема, передбачається унормування використання електронної системи пасажирськими перевізниками залежно від типу міжнародного маршруту, країни походження.

Крім того, передбачено вимоги до зон очікування та порядок взаємодії з електронною системою, порядок бронювання місця в черзі та його анулювання,а також порядок доступу працівників Держприкордонслужби, технічних адміністраторів до "єЧерги".

"Документ покликаний покращити ситуацію проходження кордону, передусім для перевізників, які здійснюють регулярні перевезення пасажирів автобусами", - підкреслила Векліч.

Вона вважає, що запровадження правил для черговості прибуття автобусів спонукатиме перевізників відповідальніше ставитися до бронювання часових слотів на перетин кордону в "єЧерзі".

"Правилами передбачено, що право бронювання місця в "єЧерзі" втрачається перевізником з наступного місяця у випадку невиконання ним протягом поточного місяця умов здійснення регулярних міжнародних перевезень. Це спонукатиме перевізників відповідальніше ставитися до бронювання слотів в черзі. Адже відомі випадки, коли перевізники бронюють місця в черзі, а потім не здійснюють рейси і не звільняють слоти", - пояснює Векліч.

Виконання розроблених Мінрозвитку правил, на її думку, дозволить зменшити ймовірність виникнення черг на кордоні та зменшить ризик корупційних правопорушень з боку працівників Держприкордонслужби при оформленні автобусів на пунктах пропуску.

Про "єЧергу"

Для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня 2023 року.

Наразі вона охоплює всі 29 пунктів пропуску. У 23 з них перевізники можуть зарезервувати конкретний час для перетину кордону (слот). В інших 6 пунктах ("Краківець", "Шегині", "Паланка" тощо) доступна лише реєстрація без можливості бронювання часу.