В Украине для пассажирских автобусов разработали правила очереди на пересечение границы: что изменится

Министерство развития общин и территорий Украины разработало правила очередности прибытия автомобильных транспортных средств в международные пункты пропуска. Это поможет сократить очереди и время ожидания на границе.

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Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что новые правила предусмотрены проектом приказа "Об утверждении Правил очередности прибытия автобусов в международные и межгосударственные пункты пропуска через государственную границу Украины с использованием электронной системы "Электронная очередь пересечения границы" ("єЧерга").

Целью введения правил является упорядочение очередности прибытия автомобильных транспортных средств в международные и межгосударственные пункты пропуска через государственную границу Украины с использованием электронной системы, ускорение движения автобусов, выполняющих регулярные и нерегулярные международные перевозки, повышение качества предоставления соответствующих услуг для пассажиров.

Что планируют изменить

Как пояснила директор общественного союза "МАПА" Алена Веклич, пока не существует документа, который бы регулировал процедуру прохождения автобусами пунктов пропуска с использованием "єЧерга". Нормы, содержащиеся в проекте приказа, должны урегулировать процедуру и снизить нагрузку на пункты пропуска на границе, учитывая их пропускную способность.

Правилами, в частности, предусматривается нормирование использования электронной системы пассажирскими перевозчиками в зависимости от типа международного маршрута страны происхождения.

Кроме того, предусмотрены требования к зонам ожидания и порядок взаимодействия с электронной системой, порядок бронирования места в очереди и его аннулирования, а также порядок доступа работников Госпогранслужбы, технических администраторов к "єЧерга".

"Документ призван улучшить ситуацию прохождения границы, прежде всего для перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автобусами", — подчеркнула Веклич.

Она считает, что введение правил для очередности прибытия автобусов будет побуждать перевозчиков более ответственно относиться к бронированию временных слотов на пересечение границы в "єЧерга".

"Правилами предусмотрено, что право бронирования места в "єЧерга" теряется перевозчиком со следующего месяца в случае невыполнения им в течение текущего месяца условий осуществления регулярных международных перевозок. Это будет побуждать перевозчиков более ответственно относиться к бронированию слотов в очереди. Ведь известны случаи, когда перевозчики бронируют места в очереди, а затем объясняет Веклич.

Выполнение разработанных Минразвития правил, по ее мнению, позволит снизить вероятность возникновения очередей на границе и уменьшит риск коррупционных правонарушений со стороны работников Госпогранслужбы при оформлении автобусов на пунктах пропуска.

Про "єЧерга"

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, "єЧерга" заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года.

Она охватывает все 29 пунктов пропуска. В 23 из них перевозчики могут зарезервировать определенное время для пересечения границы (слот). В других 6 пунктах ("Краковец", "Шегини", "Паланка" и т.п.) доступна только регистрация без возможности бронирования времени.