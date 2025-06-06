Украина и Румыния обменялись разрешениями на нерегулярные перевозки пассажиров: почему это важно

Украина достигла договоренностей с Румынией об обмене 2000 универсальных разовых разрешений на нерегулярные перевозки пассажиров между странами. Перевозчики получили возможность совершать автобусные поездки, не относящиеся к регулярным маршрутам и не разрешаемые в соответствии с соглашением INTERBUS.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Такая инициатива особенно актуальна в летний период, когда существенно растет спрос на автобусные поездки за границу. Как отмечает Минразвития, разрешения в ближайшее время будут доступны на пунктах выдачи. О начале их распространения будет сообщено дополнительно.

Сегодня между Украиной и Румынией функционирует более 50 регулярных автобусных маршрутов, однако спрос на нерегулярные перевозки остается высоким.

"Договоренность с Румынией об обмене разрешениями — это ответ на реальные потребности бизнеса и людей. Спасибо партнерам за конструктивный диалог и сотрудничество", — подчеркнул заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Стоит отметить, что недавно министерство договорилось об обмене разрешениями на нерегулярные перевозки с Грецией.

Напомним, в мае Мин развития разработало правила очередности прибытия автомобильных транспортных средств в международные пункты пропуска. Это поможет сократить очереди и время ожидания на границе.