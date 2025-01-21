Пригородные перевозки являются сверхубыточными для "Укрзализныци": треть пассажиров — льготники

В 2024 году " Укрзализныця " совершила пригородными поездами 377 437 рейсов, что на 5 456 больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что 30% (11,5 млн человек) пассажиров, перевезенных в пригородных поездах в 2024 году, принадлежали к льготным категориям.

Как отмечают в УЗ, традиционно количество пассажиров в пригородном сообщении растет с марта по октябрь.

"Это связано с тем, что значительная часть украинцев в этот период начинает дачный или загородный образ жизни. Кроме того, растет пассажиропоток как в рабочие, так и в выходные дни", – объясняют в компании.

Там добавляют, что пригородные перевозки сверхубыточны для "Укрзализныци", но компания находит возможности текущего содержания и обновления подвижного состава.

Так, в 2024 году 10 электропоездов были модернизированы на собственных мощностях компании и начали курсировать по пригородным маршрутам Полтавщины, Одесщины, Киевщины, Днепропетровщины и Львовщины.

Заметим, Киевская кольцевая электричка перевезла почти 3,5 млн. пассажиров в 2024 году, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом.