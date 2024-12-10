С портами USB и пандусами: "Укрзализныця" модернизировала электричку (ФОТО)

"Укрзализныця" выпускает из ремонта очередной капитально восстановленный на собственных мощностях электропоезд ЕР-9М.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как отмечают в компании, электропоезд ЕР-9М хорошо знаком всем киевлянам, ведь именно такие электропоезда курсируют на маршруте Киевской кольцевой электрички.

Фото: пресс-служба УЗ

Обновленный электропоезд уже скоро будет перевозить пассажиров на маршруте Святошино — Буча — Немешаево.

Фото: пресс-служба УЗ

В "Укрзализныце" отмечают, что электропоезд оснащен:

пандусами,

инклюзивными туалетами и местами для людей с инвалидностью,

навигацией шрифтом Брайля,

креплением для велосипедов,

порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Фото: пресс-служба УЗ

Заметим, это уже 9 капитально восстановленный "Укрзализныцей" электропоезд с начала года и 35-й – с начала полномасштабного вторжения.

Недавно на Киевском электровозоремонтном заводе модернизировали электропоезд ЕР-9М, который будет курсировать по маршрутам Тетеровского направления и электропоезд "Борсук" ЭПЛ2Т для Dnipro City Express.

"Укрзализныця" обновляет пассажирский подвижной состав

"Укрзализныця" активно работает над обновлением пассажирского подвижного состава. В настоящее время в Украине идет строительство очередной партии из 66 новых пассажирских вагонов.

В новой партии будут представлены купейные вагоны, вагоны СВ, четыре специализированных вагона для лиц с инвалидностью, а также плацкартные вагоны.

Все они будут иметь базовый набор современных удобств: кондиционеры, вакуумные туалеты, пеленальные столики, качественное управляемое освещение, розетки и порты USB/Type-C, кофемашины и системы видеонаблюдения.

Напомним, согласно госбюджету-2025, принятому 19 ноября Верховной Радой, на развитие инфраструктуры украинских железных дорог и обновление парка пассажирских вагонов выделено более 7 млрд грн. В частности, на закупку пассажирских вагонов предусмотрено 4,42 млрд. грн.