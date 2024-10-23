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"Укрзализныця" модернизировала электропоезд: как он выглядит (ФОТО)

"Укрзализныця" модернизировала электропоезд: как он выглядит (ФОТО)
Фото: пресс-служба УЗ

На Киевском электровозоремонтном заводе модернизировали очередной электропоезд ЕР-9М. Он будет курсировать по маршрутам Тетеровского направления.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что это уже 33-й электропоезд, модернизированный на КЭВР от начала полномасштабного вторжения.

Фото 2 — "Укрзализныця" модернизировала электропоезд: как он выглядит (ФОТО)
Фото: пресс-служба УЗ

Как сообщают в УЗ, поезд оснащен пандусами, инклюзивными туалетами и местами для людей с инвалидностью, имеет навигацию шрифтом Брайля, крепеж для велосипедов и порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Фото 3 — "Укрзализныця" модернизировала электропоезд: как он выглядит (ФОТО)
Фото: пресс-служба УЗ

"Капитально восстановленный электропоезд уже вскоре отправится в свое депо и будет курсировать на маршрутах Тетеровского направления", — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что на Киевском электровозоремонтном заводе модернизировали электропоезд "Борсук" ЭЛЛ2Т для Dnipro City Express.

"Укрзализныця" обновляет пассажирский подвижной состав

"Укрзализныця" активно   работает над обновлением пассажирского подвижного состава. В настоящее время в Украине идет строительство очередной партии из 66 новых пассажирских вагонов.

Первые вагоны из этой программы будут готовы к выходу на маршруты уже этой осенью.

В новой партии будут представлены купейные вагоны, вагоны СВ, четыре специализированных вагона для лиц с инвалидностью, а также плацкартные вагоны.

Все они будут иметь базовый набор современных удобств: кондиционеры, вакуумные туалеты, пеленальные столики, качественное управляемое освещение, розетки и порты USB/Type-C, кофемашины и системы видеонаблюдения.

Автор:
Светлана Манько