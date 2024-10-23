- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" модернизировала электропоезд: как он выглядит (ФОТО)
На Киевском электровозоремонтном заводе модернизировали очередной электропоезд ЕР-9М. Он будет курсировать по маршрутам Тетеровского направления.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что это уже 33-й электропоезд, модернизированный на КЭВР от начала полномасштабного вторжения.
Как сообщают в УЗ, поезд оснащен пандусами, инклюзивными туалетами и местами для людей с инвалидностью, имеет навигацию шрифтом Брайля, крепеж для велосипедов и порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Капитально восстановленный электропоезд уже вскоре отправится в свое депо и будет курсировать на маршрутах Тетеровского направления", — подчеркнули в компании.
Ранее сообщалось, что на Киевском электровозоремонтном заводе модернизировали электропоезд "Борсук" ЭЛЛ2Т для Dnipro City Express.
"Укрзализныця" обновляет пассажирский подвижной состав
"Укрзализныця" активно работает над обновлением пассажирского подвижного состава. В настоящее время в Украине идет строительство очередной партии из 66 новых пассажирских вагонов.
Первые вагоны из этой программы будут готовы к выходу на маршруты уже этой осенью.
В новой партии будут представлены купейные вагоны, вагоны СВ, четыре специализированных вагона для лиц с инвалидностью, а также плацкартные вагоны.
Все они будут иметь базовый набор современных удобств: кондиционеры, вакуумные туалеты, пеленальные столики, качественное управляемое освещение, розетки и порты USB/Type-C, кофемашины и системы видеонаблюдения.