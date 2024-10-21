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Транспорт
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В Польше модернизировали рельсовый автобус Pesa для "Укрзализныци"

В Польше модернизировали рельсовый автобус Pesa для "Укрзализныци"
Фото: скриншот с видео

В Украину вернулся первый рельсовый автобус Pesa после ремонта в Польше. Его доставили два украинских электровоза.

Об этом сообщает Rail.insider.

Согласно сообщению, видео с прибытием опубликовал Александр Перцовский, бывший глава филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци.

"Что-то очень интересное, перерожденное спешит домой! Еще немного поработать — и будет радовать украинских пассажиров", — написал он.

Этот рельсовый автобус был передан для ремонта польской стороне еще осенью 2023 года. Моторный вагон 620M был доставлен компании в Быдгощ в октябре. Pesa ранее построила для "Укрзалізниці" 10 таких вагонов в 2004-2008 годах.

Pesa Bydgoszcz SA – это польский производитель железнодорожного транспорта, специализирующийся на производстве, модернизации и ремонте различных видов железнодорожного транспорта. Компания основана в 1851 году в городе Быдгощ и является одним из ведущих европейских производителей современных пассажирских поездов, трамваев и других видов рельсового транспорта.

Отметим, что УЗ утвердила выделение более 2,7 миллиарда гривен в 2024 году на развитие пассажирского хозяйства и улучшение клиентского сервиса.

Автор:
Татьяна Гойденко