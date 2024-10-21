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У Польщі модернізували рейковий автобус Pesa для "Укрзалізниці"
До України повернувся перший рейковий автобус Pesa після ремонту в Польщі. Його доставили два українських електровози.
Про це повідомляє Rail.insider.
Згідно з повідомленням, відео з прибуттям опублікував Олександр Перцовський, колишній очільник філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці.
"Щось дуже цікаве, перероджене поспішає додому! Ще трошки попрацювати — і буде радувати українських пасажирів", - написав він.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Додамо, цей рейковий автобус був переданий для ремонту польській стороні ще восени 2023 року. Моторний вагон 620M був доставлений компанії у Бидгощ в жовтні. Pesa раніше побудувала для Укрзалізниці 10 таких вагонів у 2004–2008 роках.
Pesa Bydgoszcz SA – це польський виробник залізничного транспорту, який спеціалізується на виробництві, модернізації та ремонті різноманітних видів залізничного транспорту. Компанія заснована у 1851 році в місті Бидгощ і є одним з провідних європейських виробників сучасних пасажирських поїздів, трамваїв та інших видів рейкового транспорту.
Зауважимо, що УЗ затвердила виділення понад 2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу.