- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укрзалізниця" модернізувала електропоїзд: як він виглядає (ФОТО)
На Київському електровозоремонтному заводі модернізували черговий електропоїзд ЕР-9М. Він курсуватиме на маршрутах Тетерівського напрямку.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що це вже 33-й електропоїзд, модернізований на КЕВРЗ від початку повномасштабного вторгнення.
Як повідомляють в УЗ, поїзд оснащений пандусами, інклюзивними вбиральнями та місцями для людей з інвалідністю, має навігацію шрифтом Брайля, кріплення для велосипедів та порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Капітально відновлений електропоїзд вже невдовзі відправиться до свого депо і курсуватиме на маршрутах Тетерівського напрямку", - підкреслили в компанії.
Раніше повідомлялося, що на Київському електровозоремонтному заводі модернізували електропоїзд "Борсук" ЕПЛ2Т для Dnipro City Express.
"Укрзалізниця" оновлює пасажирський рухомий склад
"Укрзалізниця" активно працює над оновленням пасажирського рухомого складу. Наразі в Україні триває будівництво чергової партії з 66 нових пасажирських вагонів.
Перші вагони з цієї програми будуть готові до виходу на маршрути вже цієї осені.
У новій партії будуть представлені купейні вагони, вагони СВ, чотири спеціалізовані вагони для осіб з інвалідністю, а також плацкартні вагони.
Усі вони матимуть базовий набір сучасних зручностей, зокрема: кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики, якісне кероване освітлення, розетки та порти USB/Type-C, кавомашини та системи відеоспостереження.