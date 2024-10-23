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"Укрзалізниця" модернізувала електропоїзд: як він виглядає (ФОТО)

"Укрзалізниця" модернізувала електропоїзд: як він виглядає (ФОТО)
Фото: пресслужба УЗ

На Київському електровозоремонтному заводі модернізували черговий електропоїзд ЕР-9М. Він курсуватиме на маршрутах Тетерівського напрямку.

 Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що це вже 33-й електропоїзд, модернізований на КЕВРЗ від початку повномасштабного вторгнення.

Фото 2 — "Укрзалізниця" модернізувала електропоїзд: як він виглядає (ФОТО)
Фото: пресслужба УЗ

Як повідомляють в УЗ, поїзд оснащений пандусами, інклюзивними вбиральнями та місцями для людей з інвалідністю, має навігацію шрифтом Брайля, кріплення для велосипедів та порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Фото 3 — "Укрзалізниця" модернізувала електропоїзд: як він виглядає (ФОТО)
Фото: пресслужба УЗ

"Капітально відновлений електропоїзд вже невдовзі відправиться до свого депо і курсуватиме на маршрутах Тетерівського напрямку", - підкреслили в компанії.

Раніше повідомлялося, що на Київському електровозоремонтному заводі модернізували електропоїзд "Борсук" ЕПЛ2Т для Dnipro City Express. 

"Укрзалізниця" оновлює пасажирський рухомий склад

"Укрзалізниця" активно працює над оновленням пасажирського рухомого складу. Наразі в Україні триває будівництво чергової партії з 66 нових пасажирських вагонів.

Перші вагони з цієї програми будуть готові до виходу на маршрути вже цієї осені.

У новій партії будуть представлені купейні вагони, вагони СВ, чотири спеціалізовані вагони для осіб з інвалідністю, а також плацкартні вагони.

Усі вони матимуть базовий набір сучасних зручностей, зокрема: кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики, якісне кероване освітлення, розетки та порти USB/Type-C, кавомашини та системи відеоспостереження.

Автор:
Світлана Манько