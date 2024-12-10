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Категорія
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З портами USB та пандусами: "Укрзалізниця" модернізувала електричку (ФОТО)

електропоїзд
Фото: пресслужба УЗ

"Укрзалізниця" випускає з ремонту черговий капітально відновлений на власних потужностях електропоїзд ЕР-9М.

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Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Як наголошують в компанії, електропоїзд  ЕР-9М  добре знайома всім киянам, адже саме такі електропоїзди курсують на маршруті Київської кільцевої електрички.

Фото 2 — З портами USB та пандусами: "Укрзалізниця" модернізувала електричку (ФОТО)
Фото: пресслужба УЗ

Оновлений електропоїзд вже невдовзі буде перевозити пасажирів на маршруті Святошин — Буча — Немішаєво.

Фото 3 — З портами USB та пандусами: "Укрзалізниця" модернізувала електричку (ФОТО)
Фото: пресслужба УЗ

В "Укрзалізниці" зазначають, що електропоїзд  оснащений:

  • пандусами,
  • інклюзивними вбиральні та місцями для людей з інвалідністю,
  • навігацією шрифтом Брайля,
  • кріпленням для велосипедів,
  • портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.
Фото 4 — З портами USB та пандусами: "Укрзалізниця" модернізувала електричку (ФОТО)
Фото: пресслужба УЗ

Зауважимо, це вже 9 капітально відновлений "Укрзалізницею" електропоїзд з початку року та 35-й - з початку повномасштабного вторгнення.

Нещодавно на Київському електровозоремонтному заводі модернізували електропоїзд ЕР-9М, який курсуватиме на маршрутах Тетерівського напрямку та електропоїзд "Борсук" ЕПЛ2Т для Dnipro City Express. 

"Укрзалізниця" оновлює пасажирський рухомий склад

"Укрзалізниця" активно працює над оновленням пасажирського рухомого складу. Наразі в Україні триває будівництво чергової партії з 66 нових пасажирських вагонів.

У новій партії будуть представлені купейні вагони, вагони СВ, чотири спеціалізовані вагони для осіб з інвалідністю, а також плацкартні вагони.

Усі вони матимуть базовий набір сучасних зручностей, зокрема: кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики, якісне кероване освітлення, розетки та порти USB/Type-C, кавомашини та системи відеоспостереження.

Нагадаємо, згідно з держбюджетом-2025, ухваленим 19 листопада Верховною Радою, на розвиток інфраструктури українських залізниць та оновлення парку пасажирських вагонів виділено понад 7 млрд грн. Зокрема, на закупівлю пасажирських вагонів передбачено 4,42 млрд грн. 

Автор:
Світлана Манько