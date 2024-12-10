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З портами USB та пандусами: "Укрзалізниця" модернізувала електричку (ФОТО)
"Укрзалізниця" випускає з ремонту черговий капітально відновлений на власних потужностях електропоїзд ЕР-9М.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Як наголошують в компанії, електропоїзд ЕР-9М добре знайома всім киянам, адже саме такі електропоїзди курсують на маршруті Київської кільцевої електрички.
Оновлений електропоїзд вже невдовзі буде перевозити пасажирів на маршруті Святошин — Буча — Немішаєво.
В "Укрзалізниці" зазначають, що електропоїзд оснащений:
- пандусами,
- інклюзивними вбиральні та місцями для людей з інвалідністю,
- навігацією шрифтом Брайля,
- кріпленням для велосипедів,
- портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.
Зауважимо, це вже 9 капітально відновлений "Укрзалізницею" електропоїзд з початку року та 35-й - з початку повномасштабного вторгнення.
Нещодавно на Київському електровозоремонтному заводі модернізували електропоїзд ЕР-9М, який курсуватиме на маршрутах Тетерівського напрямку та електропоїзд "Борсук" ЕПЛ2Т для Dnipro City Express.
"Укрзалізниця" оновлює пасажирський рухомий склад
"Укрзалізниця" активно працює над оновленням пасажирського рухомого складу. Наразі в Україні триває будівництво чергової партії з 66 нових пасажирських вагонів.
У новій партії будуть представлені купейні вагони, вагони СВ, чотири спеціалізовані вагони для осіб з інвалідністю, а також плацкартні вагони.
Усі вони матимуть базовий набір сучасних зручностей, зокрема: кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики, якісне кероване освітлення, розетки та порти USB/Type-C, кавомашини та системи відеоспостереження.
Нагадаємо, згідно з держбюджетом-2025, ухваленим 19 листопада Верховною Радою, на розвиток інфраструктури українських залізниць та оновлення парку пасажирських вагонів виділено понад 7 млрд грн. Зокрема, на закупівлю пасажирських вагонів передбачено 4,42 млрд грн.