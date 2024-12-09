Київська кільцева електричка курсуватиме кожні 30 хвилин у години пік

Завершились будівельні роботи на Воскресенці, і в графіку Київської кільцевої електрички на 2025 рік заплановано зміни. Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

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Зміни в графіку Kyiv City Express

Зазначається, що 15 грудня відновлюються щопівгодинні рейси, що вдвічі збільшує можливості дістатися до потрібного місця та забезпечує більш оптимальне планування часу для пасажирів.

Останній найпізніший рейс електропоїзда курсуватиме зі станції Дарниця о 22:31 (через Райдужний) до Святошина, куди прибуватиме о 23:20. На практиці це означатиме, що з вокзалу до Троєщини можна буде виїхати прямим рейсом о 21:56, а з Почайни до Берестейської - навіть після закриття метро.

Крім того, в пресслужбі наголошують, що УЗ працює над зміною логіки нумерації рейсів, щоб спростити орієнтування пасажирів у напрямках та маршрутах Київської кільцевої електрички.

Нагадаємо, що “Укрзалізниця” анонсувала нові сполучення та подовжені рейси у внутрішньому сполученні. Так, вже з 15 грудня додасться п'ять нових потягів до гір та три рейси до Харкова, а для 38 рейсів буде зменшено час у дорозі.

Також "Укрзалізниця" з 19 грудня запускає до гір традиційний сезонний "Лижний експрес" Інтерсіті+ №743/744 за маршрутом Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько.