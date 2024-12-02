УЗ запустила продаж квитків на новий міжнародний маршрут

З 2 грудня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий маршрут Чернівці - Рава-Руська – Варшава, який 15 грудня вирушить у свій перший рейс.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Новий пересадковий міжнародний поїзд №866/865-766/765 Чернівці - Рава-Руська – Варшава з’єднає Буковину та Покуття з Польщею. Мешканці Чернівців, Тернополя, а також Рівного, Коростеня, Дубна зможуть швидко та комфортно дістатися Варшави, Любліна та інших польських міст.

В УЗ розповіли, що поїзд відправлятиметься з Чернівців о 07:03, проходячи через Заліщики (08:26), Чортків (09:26) і Тернопіль (11:12), прибуваючи до Рави-Руської о 15:19. Після короткої пересадки на польський поїзд, подорож триватиме до Любліна (прибуття о 19:59) і Варшави-Центральної (22:20).

З Варшави-Центральної поїзд вирушатиме о 05:40, а з Любліна – о 08:11. Після прибуття до Рави-Руської о 13:42 пасажири пересідатимуть на поїзд Укрзалізниці, який довезе їх до Львова (16:00), Тернополя (18:24), Чорткова (20:15), Заліщиків (21:27) і Чернівців (22:46).

Можливості для інших регіонів

Мешканці Рівного зможуть скористатися регіональним поїздом №804, який відправляється о 06:46 і прибуває до Львова о 09:33. Звідти можна буде пересідати на міжнародний маршрут Чернівці – Варшава.

Пасажири з Коростеня та Дубна діставатимуться Львова поїздом "Інтерсіті+" №743/744 Дарниця – Львів – Славсько.

Зворотні рейси також передбачають зручні пересадки у Львові на поїзди до Коростеня, Дубна та Рівного.

Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці".

Нові міжнародні маршрути

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями. Також з 15 грудня курсуватиме прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт і новий маршрут зі Львова до Кишинева.

“Укрзалізниця” разом зі словацькими колегами з 15 грудня відкриває новий маршрут до Братислави.

Крім того, "Укрзалізниця” змінює тривалість маршруту з Києва до Відня. Він стане на три години швидшим та отримає +70% місць завдяки додатковому вагону.