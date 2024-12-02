УЗ запустила продажу билетов на новый международный маршрут

Со 2 декабря "Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый маршрут Черновцы – Рава-Русская – Варшава, который 15 декабря отправится в свой первый рейс.

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Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Новый пересадочный международный поезд №866/865-766/765 Черновцы – Рава-Русская – Варшава соединит Буковину и Покутье с Польшей. Жители Черновцов, Тернополя, а также Ровно, Коростеня, Дубна смогут быстро и комфортно добраться до Варшавы, Люблина и других польских городов.

В УЗ рассказали, что поезд будет отправляться из Черновцов в 07:03, проходя через Залещики (08:26), Чортков (09:26) и Тернополь (11:12), прибывая в Раву-Русскую в 15:19. После короткой пересадки на польский поезд, путешествие продлится в Люблин (прибытие в 19:59) и Варшаву-Центральную (22:20).

Из Варшавы-Центральной поезд отправляется в 05:40, а из Люблина – в 08:11. По прибытии в Раву-Русскую в 13:42 пассажиры будут пересаживаться на поезд "Укрзализныци, который довезет их до Львова (16:00), Тернополя (18:24), Чорткова (20:15), Залещиков (21:27) и Черновцов ( 22:46).

Возможности для других регионов

Жители Ровно смогут воспользоваться региональным поездом №804, отправляющимся в 06:46 и прибывающим во Львов в 09:33. Оттуда можно будет пересаживаться на международный маршрут Черновцы – Варшава.

Пассажиры из Коростеня и Дубна будут добираться до Львова на поезде "Интерсити+" №743/744 Дарница – Львов – Славское .

Обратные рейсы также предусматривают удобные пересадки во Львове на поезда в Коростень, Дубно и Ровно.

Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци".

Новые международные маршруты

" Укрзализныця " назначает дополнительные поезда №765/766 – 865/866 по маршруту Варшава – Рава-Русская – Львов и добавляет сообщение с Черновцами. Также с 15 декабря будет курсировать прямой ежедневный поезд Киев – Будапешт и новый маршрут из Львова в Кишинев.

"Укрзализныця" вместе со словацкими коллегами с 15 декабря открывает новый маршрут в Братиславу .

Кроме того, "Укрзализныця" изменяет продолжительность маршрута из Киева в Вену, он станет на три часа быстрее и получит +70% мест благодаря дополнительному вагону.