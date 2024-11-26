"Укрзализныця" запускает ежедневный поезд из Львова в Молдову

" Укрзализныця " вводит новый маршрут из Львова в Кишинев. Купейный поезд будет курсировать каждый день в обоих направлениях.

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Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныця"

Отмечается, что из Львова в столицу Молдовы – Кишинева – поедут беспересадочные купейные вагоны. "Укрзализныця" анонсировала запуск нового маршрута с 15 декабря.

"Этот маршрут позволит более удобной поездке для жителей Львова и агломерации в аэропорт Молдовы и в обратном направлении", — подчеркивают в "Укрзализныце".

Сообщается, что поезд будет отправляться из Львова каждый день в 15:00 и прибывать в Кишинев в 11:30. В обратном направлении из Кишинева поезд будет отправляться в 17:34 и прибывать во Львов в 15:40.

Билеты традиционно будут доступны в приложении "Укрзализныци" и на сайте.

Новые международные маршруты

" Укрзализныця " назначает дополнительные поезда №765/766 – 865/866 на маршруте Варшава – Рава-Русская – Львов и добавляет сообщение с Черновцами. Также с 15 декабря будет курсировать прямой ежедневный поезд Киев – Будапешт.

Также "Укрзализныця" вместе со словацкими коллегами с 15 декабря открывает новый маршрут в Братиславу

Кроме того, "Укрзализныця" изменяет продолжительность маршрута из Киева в Вену, он станет на три часа быстрее и получит +70% мест благодаря дополнительному вагону.