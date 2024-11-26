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"Укрзалізниця" запускає щоденний потяг зі Львова до Молдови
"Укрзалізниця" запроваджує новий маршрут зі Львова до Кишинева. Купейний поїзд курсуватиме щодня в обох напрямках.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці"
Зазначається, що зі Львова до столиці Молдови – Кишинева – поїдуть безпересадкові купейні вагони. "Укрзалізниця" анонсувала запуск нового маршруту з 15 грудня.
"Цей маршрут дасть можливість більш зручної подорожі для мешканців Львова та агломерації до аеропорту Молдови та в зворотному напрямку", – підкреслюють в "Укрзалізниці".
Повідомляється, що потяг відправлятиметься зі Львова щодня о 15:00 та прибуватиме до Кишинева об 11:30. У зворотному напрямку, з Кишинева, поїзд відправлятиметься о 17:34 та прибуватиме до Львова о 15:40.
Квитки традиційно будуть доступні у застосунку "Укрзалізниці" та на сайті.
Нові міжнародні маршрути
"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями. Також з 15 грудня курсуватиме прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт.
Також “Укрзалізниця” разом зі словацькими колегами з 15 грудня відкриває новий маршрут до Братислави
Крім того, "Укрзалізниця” змінює тривалість маршруту з Києва до Відня. Він стане на три години швидшим та отримає +70% місць завдяки додатковому вагону.