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"Укрзалізниця" запускає щоденний потяг зі Львова до Молдови

Укрзалізниця
Фото: пресслужба УЗ

"Укрзалізниця"  запроваджує новий маршрут зі Львова до Кишинева. Купейний поїзд курсуватиме щодня в обох напрямках.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці"

Зазначається, що зі Львова до столиці Молдови – Кишинева – поїдуть безпересадкові купейні вагони. "Укрзалізниця" анонсувала запуск нового маршруту з 15 грудня.

"Цей маршрут дасть можливість більш зручної подорожі для мешканців Львова та агломерації до аеропорту Молдови та в зворотному напрямку", – підкреслюють в "Укрзалізниці". 

Повідомляється, що потяг відправлятиметься зі Львова щодня о 15:00 та прибуватиме до Кишинева об 11:30. У зворотному напрямку, з Кишинева, поїзд відправлятиметься о 17:34 та прибуватиме до Львова о 15:40. 

Квитки традиційно будуть доступні у застосунку "Укрзалізниці" та на сайті.

Фото 2 — "Укрзалізниця" запускає щоденний потяг зі Львова до Молдови

Нові міжнародні маршрути

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями. Також з 15 грудня курсуватиме прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт.

Також “Укрзалізниця” разом зі словацькими колегами з 15 грудня відкриває новий маршрут до Братислави

Крім того, "Укрзалізниця” змінює тривалість маршруту з Києва до Відня.  Він стане на три години швидшим та отримає +70% місць завдяки додатковому вагону.

Автор:
Світлана Манько