"Укрзалізниця" запускає новий маршрут до Братислави

“Укрзалізниця” (УЗ) разом зі словацькими колегами з 15 грудня відкриває новий маршрут до Братислави. Про це інформує пресслужба компанії.

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Які потяги курсуватимуть

Зазначається, що маршрут до столиці Словаччини забезпечуватимуть поїзди:

· №27/28 Київ – Чоп – Київ від "Укрзалізниці";

· №617/961 Чоп – Братислава – Чоп від словацької залізниці ZSSK.

Цей маршрут з пересадкою на станції Чоп з’єднає Київ, Львів і Мукачево з Братиславою, а також іншими великими містами Словаччини, такими як Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад.

Розклад поїздів

Поїзд №27/28 вирушає з Києва о 19:57 і прибуває на станцію Чоп о 07:50.

У Чопі передбачена пересадка на словацький поїзд №617/961, який відправляється о 09:59.

До Кошице поїзд прибуває о 13:18, а до Братислави – о 19:33.

З Братислави зворотній поїзд №617/961 словацької залізниці вирушає об 11:27 і прибуває до Чопа о 21:41.

У Чопі пересадка на поїзд №28/27 УЗ, який відправляється о 22:38 і прибуває до Києва о 10:01.⠀

Подорож між Києвом та Чопом в нічний час забезпечуватиметься спальними вагонами "Укрзалізниці", а денний сегмент на маршруті Чоп - Братислава – сидячими вагонами словацької залізниці.

Пересадка між поїздами узгоджена, а придбати обидва квитки можна буде через мобільний застосунок або на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Залізничне сполучення з Братиславою забезпечує зручний доступ до більшості міст Чехії, включно з Прагою.

Раніше ми повідомляли, що згідно з держбюджетом на 2025 рік, затвердженим Верховною Радою 19 листопада, на розвиток інфраструктури українських залізниць і оновлення парку пасажирських вагонів виділено понад 7 млрд грн. Зокрема, на придбання нових пасажирських вагонів заплановано 4,42 млрд грн.