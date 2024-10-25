"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Рахова

Проаналізувавши попит, “Укрзалізниця” призначила додаткові потяги до Львова та Рахова на Закарпатті на час осінніх шкільних канікул.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, призначили додатковий поїзд №245/246 Київ — Рахів, який відправлятиметься з Києва 30 жовтня о 15:58 та прибуватиме до Рахова о 8:55. У зворотному напрямку, тобто з Рахова, поїзд відправлятиметься 31 жовтня о 16:43 та прибуватиме до Києва 1 листопада о 8:55.

Також призначили додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів відправиться з Києва 28 жовтня о 8:18 та 3 листопада о 10:18 та прибуде до Львова о 16:12 та 17:03 відповідно.Зі Львова поїзд відправиться 28 жовтня о 14:14 та 3 листопада об 11:33 та прибуде до Києва о 21:33 та 18:10 відповідно.

"Квитки на поїзди будуть доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-ботах та в касах вокзалів", – додають в УЗ.

Нагадаємо, що на час шкільних канікул "Укрзалізниця" також призначила рейси додаткового денного поїзда №191/192 Львів - Київ - Львів та додаткового поїзда №115/116 Київ - Одеса – Київ та додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський – Київ.

Також, щоб забезпечувати подорожі для дитячих груп та інших пасажирів на шкільні канікули, призначили ще два додаткових поїзда з Києва до Льва та Ужгорода.