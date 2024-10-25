"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Рахов

Проанализировав спрос, АО "Укрзализныця" назначило дополнительные поезда во Львов и Рахов на Закарпатье на время осенних школьных каникул.

Об этом сообщает пресс-служба " Укрзализныци".

В частности, назначили дополнительный поезд №245/246 Киев — Рахов, который будет отправляться из Киева 30 октября в 15:58 и прибывать в Рахов в 8:55. В обратном направлении, то есть из Рахова, поезд будет отправляться 31 октября в 16.43 и прибывать в Киев 1 ноября в 8.55.

Также назначили дополнительный поезд №191/192 Киев — Львов отправится из Киева 28 октября в 8:18 и 3 ноября в 10:18 и прибудет во Львов в 16:12 и 17:03 соответственно. Из Львова поезд отправится 28 октября в 14: 14 и 3 ноября в 11:33 и прибудет в Киев в 21:33 и 18:10 соответственно.

"Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов", — добавляют в УЗ.

Напомним, что на время школьных каникул "Укрзализныця" также назначила рейсы дополнительного дневного поезда №191/192 Львов – Киев – Львов и дополнительного поезда №115/116 Киев – Одесса – Киев и дополнительные рейсы поезда № 239/240 Киев – Каменец -Подольский – Киев .

Также, чтобы обеспечивать поездки для детских групп и других пассажиров на школьные каникулы, назначили еще два дополнительных поезда из Киева во Львов и Ужгород.