"Укрзализныця" запускает новый маршрут в Братиславу

"Укрзализныця" (УЗ) вместе со словацкими коллегами с 15 декабря открывает новый маршрут в Братиславу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Какие поезда будут курсировать

Отмечается, что маршрут в столицу Словакии будут обеспечивать поезда:

· №27/28 Киев – Чоп – Киев от "Укрзализныци";

· №617/961 Чоп – Братислава – Чоп от словацкой железной дороги ZSSK.

Этот маршрут с пересадкой на станции Чоп соединит Киев, Львов и Мукачево с Братиславой, а также другими крупными городами Словакии, такими как Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин и Попрад.

Расписание поездов

Поезд №27/28 отправляется из Киева в 19:57 и прибывает на станцию Чоп в 07:50.

В Чопе предусмотрена пересадка на словацкий поезд №617/961, который отправляется в 09:59.

В Кошице поезд прибывает в 13:18, а Братиславу – в 19:33.

Из Братиславы обратный поезд №617/961 словацкой железные дороги отправляется в 11:27 и прибывает в Чоп в 21:41.

В Чопе пересадка на поезд №28/27 УЗ , который отправляется в 22:38 и прибывает в Киев в 10:01.⠀

Путешествие между Киевом и Чопом в ночное время будет обеспечиваться спальными вагонами "Укрзализныци", а днем на маршруте Чоп – Братислава – сидячими вагонами словацкой железной дороги.

Пересадка между поездами согласована, а приобрести оба билета можно будет через мобильное приложение или на официальном сайте "Укрзализныци".

Железнодорожное сообщение с Братиславой обеспечивает удобный доступ к большинству городов Чехии, включая Прагу.

Ранее мы сообщали, что согласно госбюджету на 2025 год, утвержденному Верховной Радой 19 ноября, на развитие инфраструктуры украинских железных дорог и обновление парка пассажирских вагонов выделено более 7 млрд грн. В частности, на приобретение новых пассажирских вагонов запланировано 4,42 млрд грн.