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"Укрзализныця" ускоряет маршрут Киев – Вена: что изменится для пассажиров

УЗ меняет продолжительность поездки в Вену
Фото: пресс-служба УЗ

Государственная "Укрзализныця" изменяет продолжительность маршрута из Киева в Вену. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Так, поездка из Киева в Вену пересадочным сообщением через станцию Чоп станет более быстрой и комфортной.

Какие изменения запланированы в 2025 году

Маршрут Киев – Вена с пересадкой в Чопе станет на три часа быстрее и получит +70% мест благодаря дополнительному вагону.

Кроме того, ночной поезд №27/28 Киев – Чоп обеспечивает пересадку сразу на два дневных маршрута:

·          Чоп – Будапешт – Вена;

·          Чоп – Кошице – Братислава.

Фото 2 — "Укрзализныця" ускоряет маршрут Киев – Вена: что изменится для пассажиров

Справка: АО "Укрзализныця" — крупнейшее стратегическое предприятие Украины, имеющее около 187 тысяч сотрудников и являющееся главной логистической сетью для перевозок грузов и пассажиров как на территории страны, так и за ее пределами.

Напомним, УЗ объявила об открытии новых маршрутов и продлении существующих рейсов.

Автор:
Ольга Опенько