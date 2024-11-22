"Укрзализныця" установит в поездах дальнего сообщения скоростной интернет

" Укрзализныця " начнет оснащать Wi-Fi ночные поезда дальнего сообщения в 2025 году.

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Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, пишет "Интерфакс-Украина".

"В ночное сообщение начнем добавлять понемногу интернет. Будем работать над этим в 2025 году", — подчеркнул глава УЗ.

Он не уточнил, когда именно начнется установка оборудования для Wi-Fi в поездах дальнего сообщения, отметив, что это произойдет "в течение 2025 года".

Ранее УЗ сообщила о запуске бесплатного Wi-Fi в десяти поездах "Интерсити" и "Интерсити+".

В июле в "Укрзализныце" сообщали, что установила необходимое оборудование, обеспечивающее доступ к Wi-Fi в 75% скоростных поездов.

Системами доступа в интернет уже оборудованы 10 поездов Hyundai, два поезда Skoda, два поезда Тарпан и два поезда с вагонами МПЛТ.

Доступ к Wi-Fi во время опытной эксплуатации для пассажиров остается бесплатным. Путешественники могут воспользоваться 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с.

Как подключиться к сети Wi-Fi

УЗ предоставила пошаговую инструкцию, как подключиться к сети Wi-Fi в скоростных поездах:

Во время путешествия включите Wi-Fi на устройстве и выберите сеть под названием WiFi test.

После подключения к сети на вашем устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии, электронном меню и возможностью оставить отзыв о поездке.

Напомним, с 15 декабря "Укрзализныця" назначает новые поезда внутреннего сообщения. Также будут ускорены и продлены некоторые рейсы по территории страны.