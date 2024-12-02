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"Укрзалізниця" запускає "Лижний експрес" до гір: який розклад
"Укрзалізниця" з 19 грудня запускає до гір традиційний сезонний "Лижний експрес" Інтерсіті+ №743/744 за маршрутом Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що на маршруті курсуватиме швидкісний Hyundai, тому "Лижний експрес" стане ідеальним варіантом для тих, хто хоче швидко та комфортно дістатися гірськолижного курорту в розпал сезону.
Поїзд вирушатиме з Дарниці о 05:50, з Києва о 06:19, зі Львова о 12:09 і прибуватиме до Славська о 14:03. Зворотно зі Славська – о 14:26, зі Львова о 16:30, до Києва – о 22:28, до Дарниці – о 23:00.
"Завдяки "Лижному експресу" для мешканців Рівного ми теж маємо чудову новину! Тепер регіональні поїзди №804/806 Рівне – Львів забезпечать зручне пересадкове сполучення на експрес до Славська", - підкреслили в УЗ.
Нагадаємо, що “Укрзалізниця” анонсувала нові сполучення та подовжені рейси у внутрішньому сполученні. Так, вже з 15 грудня додасться п'ять нових потягів до гір та три рейси до Харкова, а для 38 рейсів буде зменшено час у дорозі.
Нові міжнародні маршрути
"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями. Також з 15 грудня курсуватиме прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт. і новий маршрут зі Львова до Кишинева.
“Укрзалізниця” разом зі словацькими колегами з 15 грудня відкриває новий маршрут до Братислави
Крім того, "Укрзалізниця” змінює тривалість маршруту з Києва до Відня. Він стане на три години швидшим та отримає +70% місць завдяки додатковому вагону.