На границе с Румынией строят новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигета-Мармация" (ФОТО)

В Украине идет реализация масштабного инфраструктурного проекта — строительство международного пункта пропуска "Белая Церковь (Украина) – Сигету-Мармацией (Румыния)" с подъездными путями и мостом через реку Тиса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Строительство станет крупнейшим пограничным проектом, реализуемым сейчас на украинской границе.

Первый заместитель председателя агентства Николай Бойко вместе с руководителем Закарпатской ОВА Мирославом Белецким осмотрели строительную площадку будущего пункта пропуска и провели встречу с румынской делегацией.

Среди ее участников — министр фонда ЕС в Румынии Марчел Болош, вице-президент Европарламента Виктор Негреску, представители Еврокомиссии и руководители 12 румынских регионов.

Планируется, что новый пункт будет работать круглосуточно и без ограничений — как для легкового, так и грузового транспорта.

Пропускная способность составит:

до 900 легковых автомобилей в сутки (примерно 1 800 человек);

80 автобусов (3000–4000 пассажиров);

400 грузовиков.

Инфраструктура предусматривает 6 полос для легковых автомобилей, 2 – для автобусов и 6 – для грузового транспорта.

Румынская сторона финансирует строительство автомобильного моста, включая его часть на украинской территории. На объекте ведутся активные работы по строительству моста и организации временного объезда.

Следующими шагами станет создание совместной украинско-румынской комиссии по приему и передаче моста, заключение соглашения о техническом обслуживании и обновление двустороннего соглашения по таможенному контролю и логистике.

Добавим, с апреля стало известно, что Украина и Румыния работают над увеличением пропускной способности границы и планируют открыть пять новых пунктов пропуска.