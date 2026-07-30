Зарплати в DefTech наблизилися до IT: хто заробляє найбільше

Медіанна зарплата фахівців українського DefTech у червні 2026 року становила $2500 і за пів року не змінилася. Розробники отримували в середньому $3200 — на $350 більше, ніж узимку, але все ще приблизно на 9% менше, ніж розробники в IT загалом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження DOU.

У середньому зарплати у DefTech залишаються нижчими, ніж у всьому українському IT: $2500 проти $2700. Водночас у низці спеціалізацій оборонні технологічні компанії платять більше.

Найбільший розрив на користь DefTech зафіксований серед DevOps та SRE-фахівців — їхні зарплати в середньому на $1400 вищі, ніж у IT загалом. Для спеціалістів із Data Science, штучного інтелекту, машинного навчання та Data Engineering різниця становить $1225, для Product Management — $450, для QA — $150.

У Project Management медіанні зарплати однакові — $2500.

Серед окремих спеціальностей найвищі медіанні зарплати в DefTech мають:

DevOps Engineer — $5000;

Hardware Engineer — $4000;

Product Manager — $3700;

інженер-конструктор — $2550;

інженер БПЛА — $1500.

Для спеціалізованих DefTech-посад, до яких належать інженери БПЛА, інженери-конструктори, радіоінженери та інші технічні фахівці, загальна медіанна зарплата становить $2000.

Скільки заробляють розробники

Медіанна зарплата розробників у DefTech зросла за пів року на $350 — до $3200. Для порівняння, у всьому українському IT вона становить близько $3500.

Найпоширенішими спеціалізаціями серед DefTech-розробників залишаються Back-end та Embedded — по 26%. Ще 11–12% припадає на Full Stack, Desktop та Front-end.

Найбільше серед розробників у DefTech отримують:

Full Stack — $3700;

Back-end — $3250;

Embedded — $3000;

Desktop — $3000.

Розрив із класичним IT найбільш помітний серед досвідчених фахівців. Розробники рівня Lead+ у DefTech отримують медіанно $4500 проти $5200 в IT загалом. Для Senior показники становлять відповідно $4100 і $4500.

Водночас зарплати Middle-розробників зрівнялися на рівні $2500.

Для початківців ситуація протилежна: Intern, Trainee та Junior у DefTech отримують у середньому $1150 проти $900 у класичному IT.

Python у DefTech оплачується дорожче

Найпоширенішою мовою програмування серед усіх фахівців DefTech є Python — її використовують близько 17% працівників. Медіанна зарплата таких спеціалістів становить $3600 проти $3200 у IT загалом.

Серед розробників найбільші зарплати також мають Python-фахівці — $4500 проти $3500 у класичному IT.

Для C++ ситуація зворотна: розробники у DefTech отримують близько $3000 проти $3700 в IT. Для TypeScript показники ближчі — $3450 та $3200 відповідно.

DefTech частіше вимагає роботи з офісу

Гібридно працюють 47% фахівців DefTech, ще 33% — виключно з офісу. Повністю дистанційний формат мають лише 20% працівників.

Серед розробників різниця з класичним IT ще помітніша: 25% DefTech-розробників працюють тільки з офісу проти 4% в IT загалом, а гібридний формат мають 45% проти 24%.

Найбільше фахівців DefTech проживають у Києві — 66%, ще 17% — у Львові. Медіанний вік працівника галузі становить 31 рік, а розробника — 29 років.

Зауважимо, у червні 2026 року медіанна зарплата українських розробників становила $3500. Це відповідає рівню червня 2024 року і на $50 більше, ніж у грудні 2025 року.