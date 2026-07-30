Зарплаты в DefTech приблизились к IT: кто зарабатывает больше всего

Медианская зарплата специалистов украинского DefTech в июне 2026 года составила $2500 и за полгода не изменилась. Разработчики получали в среднем $3200 – на $350 больше, чем зимой, но все еще примерно на 9% меньше, чем разработчики в IT в целом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование DOU.

В среднем зарплаты у DefTech остаются ниже, чем во всем украинском IT: $2500 против $2700. В то же время в ряде специализаций оборонные технологические компании платят больше.

Наибольший разрыв в пользу DefTech зафиксирован среди DevOps и SRE-специалистов – их зарплаты в среднем на $1400 выше, чем у IT в целом. Для специалистов из Data Science, искусственного интеллекта, машинного обучения и Data Engineering разница составляет $1225, для Product Management – $450, для QA – $150.

У Project Management медианные зарплаты одинаковы — $2500.

Среди отдельных специальностей самые высокие медианные зарплаты в DefTech имеют:

DevOps Engineer - $5000;

Hardware Engineer - $4000;

Product Manager - $3700;

инженер-конструктор - $2550;

инженер БПЛА - $1500.

Для специализированных DefTech-должностей, к которым относятся инженеры БПЛА, инженеры-конструкторы, радиоинженеры и другие технические специалисты, общая медиа зарплата составляет $2000.

Сколько зарабатывают разработчики

Медианская зарплата разработчиков в DefTech выросла за полгода на $350 – до $3200. Для сравнения, во всем украинском IT она составляет около $3500.

Самыми распространенными специализациями среди разработчиков DefTech остаются Back-end и Embedded — по 26%. Еще 11–12% приходится на Full Stack, Desktop и Front-end.

Больше всего среди разработчиков в DefTech получают:

Full Stack - $3700;

Back-end - $3250;

Embedded - $3000;

Desktop – $3000.

Разрыв с классическим IT наиболее заметен среди опытных специалистов. Разработчики уровня Lead+ в DefTech получают медианно $4500 против $5200 в IT в целом. Для Senior показатели составляют соответственно $4100 и $4500.

В то же время зарплаты Middle-разработчиков сравнялись на уровне $2500.

Для начинающих ситуация противоположная: Intern, Trainee и Junior в DefTech получают в среднем $1150 против $900 в классическом IT.

Python в DefTech оплачивается дороже

Самым распространенным языком программирования среди всех специалистов DefTech является Python – его используют около 17% работников. Медианная зарплата таких специалистов составляет $3600 против $3200 в IT в целом.

Среди разработчиков самые большие зарплаты также у Python-специалистов — $4500 против $3500 в классическом IT.

Для C++ ситуация обратная: разработчики в DefTech получают около $3000 против $3700 в IT. Для TypeScript показатели более близки — $3450 и $3200 соответственно.

DefTech чаще требует работы по офису

Гибридно работают 47% специалистов DefTech, еще 33% – исключительно из офиса. Полностью дистанционный формат имеют всего 20% работников.

Среди разработчиков разница с классическим IT еще более заметна: 25% DefTech-разработчиков работают только из офиса против 4% в IT в целом, а гибридный формат имеют 45% против 24%.

Больше всего специалистов DefTech проживают в Киеве - 66%, еще 17% - во Львове. Медианный возраст работника отрасли составляет 31 год, а разработчика – 29 лет.

Заметим, что в июне 2026 года медианная зарплата украинских разработчиков составляла $3500. Это соответствует уровню июня 2024 года и на 50 долларов больше, чем в декабре 2025 года.