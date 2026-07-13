Зарплата разработчиков в Украине выросла до $3500

В июне 2026 года медианная зарплата украинских разработчиков составила $3500. Это соответствует уровню июня 2024 года и на 50 долларов больше, чем в декабре 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование DOU.

Опрос проводился в мае-июне 2026 года. В нем приняли участие 4522 – специалисты.

По данным DOU, за последний год доходы выросли более чем в половине разработчиков. У 31% специалистов зарплата повысилась за последние полгода. Чаще пересматривали оплату работникам со стажем от одного года, тогда как около четверти опрошенных вообще не получили повышения.

Этим летом зарплаты разработчиков быстро росли до уровня 9 лет опыта. На этом этапе медиана достигала $5000 против $4200 у специалистов с 8 лет опыта. Далее доходы стабилизировались на уровне около $5000 и оставались таковыми до 20 лет стажа.

Самые высокие медиа зарплаты разработчиков зафиксировали в:

Киеве - $3900;

Тернополе - $3900;

Черкассах - $3900;

Львове - $3800.

Самые низкие показатели были в Николаеве – $2100 и Сумах – $2250. Николаев, Сумы и Полтава показали наибольшее падение доходов – на $750 и $700 соответственно.

По типам компаний самые высокие медиа зарплаты фиксируют в продуктовых и аутстафинговых компаниях. Senior-специалисты там получают $4800 и $4650 соответственно. Middle-разработчики больше всего зарабатывают в аутстафинге - $2700, а Junior-специалисты - в продуктовых компаниях, где медиана составляет $1200.

В то же время в стартапах доходы Senior-разработчиков заметно снизились — на $400, до $4600.

Положительная динамика наблюдается среди начинающих. Зарплаты интернов выросли на $100, а Junior-специалистов – на $90. Медианная зарплата System Architect после зимнего проседания увеличилась на $500 – до $7000.

В то же время в части высокооплачиваемых категорий зарплаты снизились. Team Lead потеряли в медиане $140 за последние шесть месяцев. Наибольшее падение зафиксировали в Principal SE – на $408, до $5925.

Staff SE, несмотря на незначительное снижение на 96 долларов, остаются наиболее оплачиваемой категорией в разработке с медианной зарплатой 7130 долларов.

По уровню самых высоких заработков, то есть третьего квартиля, лидируют:

System Architect - $8375;

Staff/Principal - $8000;

Technical Lead, Team Lead и Senior SE – от $5600 до $7100.

Больше всего получают разработчики, работающие с Ruby, Go, Python, Kotlin и Rust. Их медианные зарплаты составляют $5700-6050. У Ruby, Go и Python доходы выросли, а заметнее повысились топовые заработки Python-специалистов — с $5150 до $5863.

Среди Senior-разработчиков самые высокие зарплаты в Back-end — $4700 и Mobile — $4625, хотя по обоим направлениям зафиксировано незначительное проседание. Среди Middle-специалистов лидируют Desktop и платформенная разработка – $2900.

У Junior-разработчиков зарплаты держатся в пределах $895-1000. В Embedded-сегменте медиана выросла на $200.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство айтовцев готовы отказаться от соцпакета ради денег . Большинство украинских IT-специалистов предпочитают более высокий доход, а не корпоративные бонусы. При выборе 69% опрошенных готовы выбрать большую зарплату вместо расширенного соцпакета. При этом на рынке сохраняется прямая зависимость: чем больше компания-работодатель, тем более широкий перечень дополнительных благ она предлагает.