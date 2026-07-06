Бум DefTech и кризис Front-end: как изменился IT-рынок Украины в первом полугодии

Портал DOU обнародовал аналитику по поводу вакансий, отзывов и активности компаний на украинском IT-рынке за первое полугодие и второй квартал 2026 года. Несмотря на общий рост рынка ситуация для различных технологий и направлений кардинально отличается.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование DOU.

Всего первое полугодие 2026 года оказалось на 7% успешнее второго полугодия 2025-го — на портале было опубликовано 44 052 вакансии. В то же время во втором квартале 2026 года зафиксировали на 8% меньше вакансий, чем в первом, однако это на 14% больше аналогичного периода прошлого года. В июне компании разместили 6929 предложений работы.

Стремительный рост DefTech и инженерных направлений

Наибольшую динамику роста за первые шесть месяцев года продемонстрировали пять категорий: "Военное дело" (+1093 вакансии), Hardware (+558), Embedded (+283), Finance (+219) и Marketing (+210).

Особенно активно развивается ниша DefTech. В июне оборонная сфера обновила исторический рекорд - 1285 вакансий в месяц, что составляет 19% от всех объявлений на DOU. Активность кандидатов также увеличивается: в июне зафиксировано 10 тысяч отзывов (в среднем 8 отзывов на одну вакансию).

Среди разработочных специальностей единственным перспективным направлением с ощутимым приростом стал С++ — количество вакансий выросло на 46% (+184 объявления). В июне также зафиксировано рекордное количество вакансий для AI/ML (212), Hardware (281) и Security (118).

Кадровый голод в Front-end и безумная конкуренция

Для большинства классических разработчиков рынок просел. Наиболее сильное падение спроса ощутили направления Front-end (на 515 вакансий меньше, чем во втором полугодии в прошлом году), PHP (-242), Node.js (-198) и аналитика (-198). Количество вакансий для мобильной разработки в июне упало до критического минимума: всего 18 вакансий для Android и 17 для iOS.

Из-за сокращения предложений существенно усилилась конкуренция среди соискателей. Среднее количество отзывов на одну вакансию на рынке в июне составило 27,6.

В пятерку наиболее конкурентных направлений вошли:

Front-end - рекордные 197,6 отзыва на вакансию (рост вдвое за полгода);

Flutter - 117,8 отзыва (рост втрое);

Node.js - 94,9 отзыва (рост втрое);

QA - 76,7 отзыва (четвертое место на рынке);

PHP - 66,9 отзыва (рост в 2,5 раза).

Наименьший уровень конкуренции сейчас наблюдается среди разработчиков C++ (10,2 отзыва) и Embedded (4,2 отзыва). В то же время кандидаты стали более активно интересоваться сферами AI/ML (20 отзывов), Data Science (13,9) и DevOps (25,5), где конкуренция выросла почти в полтора раза.

Кто наиболее активно ищет персонал

Среди двадцати активнейших работодателей первого полугодия семь компаний представляют сферу DefTech. Абсолютным лидером по количеству публикаций стала компания Skelar (916 вакансий). В тройку лидеров вошли также Genesis (604) и 427 отдельная бригада беспилотных систем "Рарог" (557).

Во втором квартале к списку наиболее активных присоединились компания Vyriy и Министерство обороны Украины, каждое из которых разместило более 100 вакансий. Среди сервисных IT-компаний больше всего персонала искали N-iX (354) и Ciklum (291).

Напомним, ранее сообщалось, что большинство айтовцев готовы отказаться от соцпакета ради денег. Большинство украинских IT-специалистов предпочитают более высокий доход, а не корпоративные бонусы. При выборе 69% опрошенных готовы выбрать большую зарплату вместо расширенного соцпакета. При этом на рынке сохраняется прямая зависимость: чем больше компания-работодатель, тем более широкий перечень дополнительных благ она предлагает.