Деньги вместо бенефитов: почему большинство айтовцев готовы отказаться от соцпакета

Большинство украинских IT-специалистов предпочитают более высокий доход, а не корпоративные бонусы. При выборе 69% опрошенных готовы выбрать большую зарплату вместо расширенного соцпакета. При этом на рынке сохраняется прямая зависимость: чем больше компания-работодатель, тем более широкий перечень дополнительных благ она предлагает.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты исследования IT-портала DOU.

В целом, уровнем своего соцпакета удовлетворены 49% респондентов. Высокие оценки своим компаниям выставляют работники крупных продуктовых и аутстафинговых организаций (около 60% удовлетворенных). Меньше всего бонусная система устраивает представителей государственных учреждений (26%) и мелких компаний со штатом до 10 человек (29%).

Какие бенефиты чаще всего получают специалисты в IT

Исследование выделяет несколько основных категорий рабочих условий и компенсаций, которые сейчас предоставляют работодатели:

Гибкость и условия работы: абсолютным лидером является полный ремоут — возможность работать полностью удаленно у 69% айтовцев. Еще 36% работают в гибридном формате, а 35% имеют гибкий график без фиксированных часов.

Медицина и здоровье: каждый второй специалист (49%) обеспечен медицинской страховкой, 27% - компенсация спортзала, а 22% - программы ментальной поддержки. Страхование на случай военного попадания имеет только 2%.

Отпуска и больничные: 20 и более дней оплачиваемого отдыха имеют 63% опрошенных. Выходные на государственные праздники оплачивают в 57% случаев. При этом около 40% айтовцев вообще не имеют оплачиваемых больничных дней.

Образование и подарки: курсы английского языка компенсируют 39% компаний, внутреннее обучение 33%. Тимбилдинг проводят для 42% работников, а подарки к праздникам получают 38%.

Отдельным значимым фактором является военная и социальная поддержка. В 40% компаний действуют внутренние инициативы и собрания для ВСУ. При мобилизации работника 25% работодателей сохраняют за ним рабочее место, 18% продолжают выплаты, а 9% полностью обеспечивают амуницией.

Как соцпакет связан с деньгами и гендером

Анализ показывает, что более низкая зарплата в IT обычно не компенсируется лучшими бенефитами. Напротив, специалисты с наименьшим количеством бонусов (до двух) имеют и более низкую медианную зарплату - $2278, тогда как владельцы свыше 21 бенефита зарабатывают в среднем $3100. Исключением являются только сотрудники иностранных компаний без офиса в Украине: у них меньше бонусов, но самая высокая медиана — $4450.

В гендерном разрезе ситуация отличается: женщины в IT обычно имеют более низкую медианную зарплату, чем мужчины ($1900 против $3100), но их средний индекс соцпакета несколько выше – 11,3 бенефита против 10,1.

В вопросе приоритетов мужчины и женщины одинаково ценят гибкий график и отпуска. Однако для мужчин, которые находятся в Украине, одним из важнейших пунктов является бронирование от мобилизации — его назвали ключевым бенефитом 40% мужчин в целом, а среди тех, кто уже имеет такое бронирование, этот показатель достигает 82%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за год сократили почти четверть IT-специалистов . Из-за кадрово-структурных изменений в технологической сфере работу потеряли 17% специалистов, причем за рубежом украинских специалистов увольняли чаще, чем внутри страны.