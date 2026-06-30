Гроші замість бенефітів: чому більшість айтівців готові відмовитися від соцпакету

Більшість українських IT-фахівців віддають перевагу вищому доходу, а не корпоративним бонусам. У разі вибору 69% опитаних готові обрати більшу зарплату замість розширеного соцпакету. При цьому на ринку зберігається пряма залежність: що більша компанія-роботодавець, то ширший перелік додаткових благ вона пропонує.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати дослідження ІТ-порталу DOU.

Загалом рівнем свого соцпакету задоволені 49% респондентів. Найвищі оцінки своїм компаніям виставляють працівники великих продуктових та аутстафінгових організацій (близько 60% задоволених). Найменше бонусна система влаштовує представників державних установ (26%) та дрібних компаній зі штатом до 10 людей (29%).

Які бенефіти найчастіше отримують фахівці в IT

Дослідження виділяє кілька основних категорій робочих умов та компенсацій, які зараз надають працедавці:

Гнучкість та умови роботи: абсолютним лідером є повний ремоут — можливість працювати повністю віддалено мають 69% айтівців. Ще 36% працюють у гібридному форматі, а 35% мають гнучкий графік без фіксованих годин.

Медицина та здоров'я: кожен другий спеціаліст (49%) забезпечений медичною страховкою, 27% мають компенсацію спортзалу, а 22% — програми ментальної підтримки. Страхування на випадок воєнного влучання мають лише 2%.

Відпустки та лікарняні: 20 і більше днів оплачуваного відпочинку мають 63% опитаних. Вихідні на державні свята оплачують у 57% випадків. При цьому близько 40% айтівців взагалі не мають оплачуваних лікарняних днів.

Освіта та подарунки: курси англійської мови компенсують 39% компаній, внутрішнє навчання мають 33%. Тимбілдинги проводять для 42% працівників, а подарунки до свят отримують 38%.

Окремим вагомим фактором є військова та соціальна підтримка. У 40% компаній діють внутрішні ініціативи та збори для ЗСУ. У разі мобілізації працівника 25% роботодавців зберігають за ним робоче місце, 18% продовжують виплати, а 9% повністю забезпечують амуніцією.

Як соцпакет пов'язаний із грошима та гендером

Аналіз показує, що нижча зарплата в IT зазвичай не компенсується кращими бенефітами. Навпаки, фахівці з найменшою кількістю бонусів (до двох) мають і нижчу медіанну зарплату — $2278, тоді як власники понад 21 бенефіту заробляють в середньому $3100. Винятком є лише співробітники іноземних компаній без офісу в Україні: у них найменше бонусів, але найвища медіана — $4450.

У гендерному розрізі ситуація відрізняється: жінки в IT зазвичай мають нижчу медіанну зарплату, ніж чоловіки ($1900 проти $3100), але їхній середній індекс соцпакету дещо вищий — 11,3 бенефіту проти 10,1.

У питанні пріоритетів чоловіки та жінки однаково сильно цінують гнучкий графік та відпустки. Проте для чоловіків, які перебувають в Україні, одним із найважливіших пунктів є бронювання від мобілізації — його назвали ключовим бенефітом 40% чоловіків загалом, а серед тих, хто вже має таке бронювання, цей показник сягає 82%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за рік скоротили майже чверть IT-спеціалістів. Через кадрово-структурні зміни в технологічній сфері роботу втратили 17% фахівців, причому за кордоном українських спеціалістів звільняли частіше, ніж всередині країни.