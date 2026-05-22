Кількість ІТ-ФОПів в Україні скоротилася на 20%: бізнес переходить на гіг-контракти

Кількість ІТ-ФОПів в Україні скоротилася на 20% / Freepik

Кількість ІТ-ФОПів в Україні у 2025–2026 роках скоротилася на рекордні 21%, або більш ніж на 56 тисяч осіб. Це найбільше зниження з 2016 року. Одночасно на ринку зростає частка спеціалістів, які працюють за гіг-контрактами та іншими форматами зайнятості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на dou.ua.

До 2024 року кількість ІТ-ФОПів щороку зростала. Найбільше підприємців, як і раніше, працює за напрямом "Комп’ютерне програмування" — цей КВЕД обрали 67% підприємців. Однак саме тут за рік кількість скоротилася найбільше — на 35 тисяч осіб.

Також зниження зафіксували в інших сегментах:

  • "Вебпортали" — мінус 26%;
  • "Оброблення даних" — мінус 26,5%;
  • "Консультування" — 29,4 тис. зареєстрованих ФОПів;
  • "Обробка даних" — 25,9 тис.;
  • "Керування комп’ютерним устаткуванням" — 1,3 тис.

Однією з причин зміни структури ІТ-сектору називають перехід спеціалістів на інші моделі співпраці. Якщо наприкінці 2024 року як ФОП працювали 62% опитаних айтівців, то у 2025 році цей показник знизився до 53%. Водночас частка гіг-контрактів та формату Дія Employment зросла з 14% до 20%.

Кількість нових ІТ-ФОПів також суттєво зменшилася. У період з лютого 2025-го по лютий 2026 року в Україні зареєстрували 14,5 тис. нових підприємців у сфері ІТ, тоді як роком раніше — 26,7 тис.

Скорочення кількості ІТ-підприємців відбулося в усіх регіонах країни. Найбільше ІТ-ФОПів залишається у Києві, Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях, однак і там показники знизилися.

Найбільше скорочення зафіксували:

  • Київ — мінус понад 13 тис. ФОПів (-20%);
  • Харківська область — мінус майже 7 тис. (-22,2%);
  • Львівська область — мінус понад 5 тис. (-19,5%);
  • Дніпропетровська область — мінус понад 3 тис. (-17,9%).

Окремо змінилася й структура підприємців за статтю. Після кількох років зростання частка жінок серед ІТ-ФОПів знизилася — з 31% до 28,7%.

Тенденція може свідчити про зміну моделі роботи в українському ІТ-секторі, де класична схема співпраці через ФОП поступово поступається іншим форматам працевлаштування.

Зауважимо, в Україні більше айтівців закривають свої ФОПи, аніж відкривають нові: 7,5 тисячі підприємців припинили діяльність від початку 2025 року. 

Автор:
Тетяна Гойденко