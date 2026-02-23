Запланована подія 2

Найбільші продуктові IT-компанії в Україні: хто виріс, а хто залишив рейтинг

штучний інтелект, ноутбук, програмісти
Український ринок ІТ залишається стабільним / Freepik

За даними останнього рейтингу продуктових компаній і IT-відділів, український ринок ІТ залишається стабільним за кількістю кадрів. У 50 найбільших продуктових і IT-компаніях України працює 24,5 тис. технічних спеціалістів.

Показник за рік майже не змінився, але склад учасників рейтингу зазнав суттєвих змін. При цьому деякі компанії зникли з рейтингу, а інші — увійшли вперше.

Цього року рейтинг найбільших продуктових та IT-компаній України зазнав суттєвих змін у складі учасників. З нього вибули деякі компанії, які минулого року займали високі позиції.

Фото 2 — Найбільші продуктові IT-компанії в Україні: хто виріс, а хто залишив рейтинг

Серед них — український єдиноріг airSlate, у якої кількість технічних спеціалістів скоротилася з 372 до 182 осіб, а також Favbet Tech, де через масштабне скорочення та блокування банківських рахунків команда зменшилася з 561 до менш ніж 100 людей. Крім того, через незначне зменшення штату рейтинг не змогли утримати G5 Games, Pearl та Patrianna LTD.

Водночас до рейтингу вперше увійшли нові компанії. Серед них — "Сільпо" з командою 500 технічних спеціалістів, гемблінг-компанія King Group, iGaming-розробники Sharkscode, виробники напівпровідників для систем живлення Infineon Technologies, застосунок для підтримки здоров’я BetterMe та компанія United Tech, яка розробляє продукти у сфері соціальних мереж. Ці нові учасники посіли відповідно 28-те, 35-те, 37-ме, 43-тє та 45-те місця у рейтингу.

Упродовж року деякі компанії наростили свої команди, тоді як загальна кількість працівників залишалася практично незмінною. Так, у Evoplay кількість технічних спеціалістів зросла на 33 людини, хоча загальна чисельність команди скоротилася на 160 через природну плинність кадрів.

Компанія Genesis за рік збільшила штат технічних фахівців на 226 осіб і наразі має понад 100 відкритих вакансій, що пов’язано з запуском нових продуктів та розвитком існуючих.

У Ajax Systems команда зросла на 712 осіб, зокрема активно наймають інженерів, hardware-розробників та тестувальників, а також збільшують виробничі потужності та глобальну команду продажів. Nova Digital розширила штат на 83 технічні спеціалісти, зосереджуючи увагу на ролях бізнес-аналітиків, бекенд- та фронтенд-розробників, а TemaBit Fozzy Group додала 40 фахівців і планує помірне зростання команди протягом року.

Нагадаємо, за 5 років ринок праці в Україні зазнав значних змін. Традиційні професії, такі як продавці, водії та кухарі, залишаються затребуваними. Цьогоріч середні зарплати зросли в усіх популярних професіях приблизно на 15-20%.

Автор:
Тетяна Гойденко