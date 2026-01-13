Велике злиття на медіаринку: провідні технологічні видання створюють новий холдинг

На українському ринку медіа відбулася масштабна консолідація. ITC.ua, MC.today та Highload об’єднуються з діловим виданням The Page і платформою Speka в єдину медіагрупу під назвою Digital Economy.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Page.

Зазначається, що нове об’єднання очолить Сергій Охріменко (CEO The Page та SPEKA).

Водночас співзасновники Creators Media Group (ITC.ua, MC.today, Highload) Віра Ворон та Тімур Ворона виходять зі складу власників та операційного управління, щоб зосередитися на розвитку інших проєктів.

Об’єднання активів має на меті створення потужної екосистеми контенту для підприємців та IT-фахівців. Попри зміну структури власності, усі видання продовжать роботу у штатному режимі, а склади редакційних команд залишаться незмінними.

Консолідація створює одного з найвпливовіших гравців у сегменті цифрових медіа України. Показники видань на кінець 2025 року вражають.

На кінець 2025 року сторінки видань Creators Media Group переглянули близько 70 мільйонів разів, загальна аудиторія за цей період складає приблизно 18 мільйонів унікальних користувачів.

Найпотужнішим ресурсом об’єднання залишається ITC.ua з аудиторією у 3 млн відвідувачів. Щомісячне охоплення SPEKA сягає 365 тис. користувачів, The Page своєю чергою має більше мільйона читачів на місяць.

Після об'єднання Digital Economy планує посилити свої позиції на ринку, пропонуючи рекламодавцям та читачам якісну аналітику та найсвіжіші новини технологічного сектору в єдиному контурі.

