Нові професії та більші зарплати: як змінився ринок праці за 5 років

За п’ять років ринок праці в Україні зазнав значних змін. Традиційні професії, такі як продавці, водії та кухарі, залишаються затребуваними. Цьогоріч середні зарплати зросли в усіх популярних професіях приблизно на 15-20%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

Аналітики проаналізували, як змінювалися пропозиція та медіанні зарплати, а також які нові тренди з’явилися на ринку праці за цей період.

2021 рік: ринок праці до вторгнення

У 2021 році домінували традиційні професії з категорії синіх комірців. Найпопулярнішими були вакансії у сфері роздрібної торгівлі, зокрема:

продавець (медіанна зарплата 10 000 грн),

будівництва (15 000 грн),

в одії (17 500 грн),

кухарі (12 500 грн).

В топі були пропозиції роботи за кордоном, що до того ж пропонували значно вищі зарплати (28 500 грн).

2022 рік: вплив війни та економічна адаптація

У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, ринок праці зазнав змін. Робота за кордоном все ще залишалась популярною категорією (24 500 грн), але кількість пропозицій зменшилась удвічі.

Стабільно шукали водіїв (17 500 грн), працівників у сферу HORECA (кухарі - 11 250 грн) та швачок/кравців (14 000 грн). В топ вийшла категорія вакансій для початківців і студентів (5 150 грн).

2023 рік: відновлення та нові пріоритети

Аналітики зауважують, що у 2023 році ринок праці почав відновлюватися. В продавців, кухарів та швачок/кравців зросли зарплати - 13 000 грн, 15 250 грн, 17 500 грн відповідно. Крім того, ’явились перші ознаки кризи кадрів — на третину зросла кількість пропозицій для водіїв (24 500 грн), також стали частіше шукати вантажників (13 500 грн)та охоронців (12 200 грн).

2024 рік: зростання зарплат

У 2024 році ринок праці продемонстрував зростання медіанних зарплат, особливо у сферах, де поглиблювалась криза кадрів.

Найпопулярнішим запитом на ринку залишались продавці (16 500 грн), водії (27 500 грн) та кухарі (19 000 грн). В топ за кількістю пропозиції також увійшли

різноробочі на будівництво (17 000 грн),

вантажники (17 100 грн),

прибиральниці (10 000 грн).

2025 рік: нові реалії та високі зарплати

У 2025 році до найпопулярніших за пропозиціями професій додалась нова категорія – служба в Силах оборони (70 500 грн). Виробничі спеціальності (22 550 грн), продавці (19 500 грн) і водії (32 000 грн) залишаються серед лідерів. Медіанні зарплати зросли в усіх популярних професіях приблизно на 15-20%.

"Ринок праці став гнучкішим, а роботодавці — активніше реагують на виклики часу, адаптуючи пропозиції до реалій. Водночас підвищення зарплат відображає як зростання конкуренції за працівників, так і нестачу людей на ринку праці", - підсумовують аналітики.

Нагадаємо, наразі кількість відгуків на вакансії з можливістю бронювання зросла. Якщо минулого року більшість таких оголошень отримували десятки відгуків, то цьогоріч — тисячі.

У топ-10 найпопулярніших професій потрапили переважно робітничі спеціальності: водії, вантажники, працівники виробництва.