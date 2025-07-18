Новые профессии и большие зарплаты: как изменился рынок труда за 5 лет

За пять лет рынок труда в Украине претерпел значительные изменения. Традиционные профессии, такие как продавцы, водители и повара, остаются востребованными. В этом году средние зарплаты выросли во всех популярных профессиях примерно на 15-20%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.

Аналитики проанализировали, как изменялись предложение и медианные зарплаты, а также какие новые тренды появились на рынке труда за этот период.

2021 год: рынок труда к вторжению

В 2021 году доминировали традиционные профессии из категории синих воротничков. Наиболее популярными были вакансии в сфере розничной торговли, в частности:

продавец (медианная зарплата 10 000 грн),

строительства (15 000 грн),

в одежде (17 500 грн),

повара (12500 грн).

В топе были предложения работы за границей , что к тому же предлагали значительно более высокие зарплаты (28 500 грн).

2022 год: влияние войны и экономическая адаптация

В 2022 году, с началом полномасштабного вторжения, рынок труда претерпел изменения. Работа за границей все еще оставалась популярной категорией (24 500 грн), но количество предложений уменьшилось вдвое.

Стабильно искали водителей (17 500 грн), работников в сферу HORECA ( повара - 11 250 грн) и швей/портных (14 000 грн). В топ вышла категория вакансий для начинающих и студентов (5 150 грн).

2023 год: восстановление и новые приоритеты

Аналитики отмечают, что в 2023 году рынок труда начал восстанавливаться. У продавцов, поваров и швей/портных выросли зарплаты - 13 000 грн, 15 250 грн, 17 500 грн соответственно. Кроме того, появились первые признаки кризиса кадров — на треть выросло количество предложений для водителей (24 500 грн), также стали чаще искать грузчиков (13 500 грн) и охранников (12 200 грн).

2024 год: рост зарплат

В 2024 году рынок труда продемонстрировал рост медианных зарплат, особенно в областях, где усугублялся кризис кадров.

Самым популярным запросом на рынке оставались продавцы (16500 грн), водители (27500 грн) и повара (19000 грн). В топ по количеству предложения также вошли

разнорабочие на строительство (17 000 грн),

грузчики (17 100 грн),

уборщицы (10 000 грн).

2025 год: новые реалии и высокие зарплаты

В 2025 году к самым популярным по профессиям предложениям добавилась новая категория – служба в Силах обороны (70 500 грн). Производственные специальности (22550 грн), продавцы (19500 грн) и водители (32000 грн) остаются среди лидеров. Медианные зарплаты выросли во всех популярных профессиях примерно на 15-20%.

"Рынок труда стал более гибким, а работодатели активнее реагируют на вызовы времени, адаптируя предложения к реалиям. В то же время повышение зарплат отражает как рост конкуренции за работников, так и нехватку людей на рынке труда", - заключают аналитики.

Напомним, количество отзывов на вакансии с возможностью бронирования выросло. Если в прошлом году большинство таких объявлений получали десятки отзывов, то в этом — тысячи.

В топ-10 популярнейших профессий попали преимущественно рабочие специальности: водители, грузчики, работники производства.