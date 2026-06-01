Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

+0,00

EUR

51,55

+0,12

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні за рік скоротили майже чверть IT-спеціалістів

Ноутбук
В Україні за рік скоротили майже чверть IT-спеціалістів / Unsplash

В українській технологічній сфері продовжуються кадрово-структурні зміни. За останній рік роботу втратили 17% IT-спеціалістів. Цей показник виявився дещо меншим, ніж у 2025 році, коли рівень скорочень сягав 19%. При цьому аналітики фіксують тенденцію, що за кордоном фахівців звільняли навіть частіше, ніж всередині України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати дослідження ІТ-порталу DOU.

Найбільшу частку серед усіх скорочених на українському ринку праці становлять Senior-спеціалісти. Крім того, в Україні помітно зросла кількість звільнень серед фахівців управлінського рівня, зокрема Lead-спеціалістів.

Причини звільнень, вплив ШІ та розмір компенсацій

Згідно з оприлюдненими даними, кадрова оптимізація торкнулася широкого спектра професій усередині компаній.

Кого звільняли найчастіше та з яких причин:

  • Основні позиції ризику: найчастіше під скорочення штатних розкладів потрапляли розробники (Software Engineer), інженери з тестування (QA/AQA), різноманітні менеджери, маркетологи, а також SEO-фахівці.
  • Головні чинники оптимізації: ключовими причинами розірвання контрактів працедавці називали необхідність урізання загальних бюджетів компанії, фінансові труднощі, а також повне завершення або раптове заморожування поточних проєктів.
  • Чинник штучного інтелекту: про безпосередню втрату робочого місця через автоматизацію та заміну їхньої ролі технологіями штучного інтелекту повідомили 5% від усіх опитаних респондентів.
  • Ефект несподіванки: майже половина українських айтівців зізналися, що офіційне повідомлення про звільнення стало для них повною несподіванкою.

У питанні фінансового розставання більшість компаній поводилися відповідально та виплачували співробітникам заборговану заробітну плату, а також передбачені контрактами грошові компенсації. Водночас 66% фахівців констатували, що не отримали жодної додаткової чи партнерської підтримки після офіційного скорочення.

Окремо аналітики дослідили ситуацію з так званим "бенчем" (очікуванням нових проєктів усередині компанії із збереженням частини виплат). Наразі загальна частка айтівців на бенчі залишається досить низькою — вона становить менше ніж 2% від усього ринку. Переважно в цьому статусі перебувають розробники та QA-фахівці, причому серед них також зафіксовано зростання кількості Senior-спеціалістів.

Нагадаємо, половина українських IT-спеціалістів боїться втратити роботу у 2026 році. Попри обережне відновлення ринку та поступове зростання кількості нових відкритих вакансій навесні 2026 року, близько 51% українських ІТ-спеціалістів досі відчувають сильний страх перед можливим безробіттям. При цьому найбільш захищеними почуваються експерти у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, тоді як дизайнери та розробники комп'ютерних ігор найчастіше залишаються без чинних довгострокових контрактів.

Автор:
Максим Кольц