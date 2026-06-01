В Україні за рік скоротили майже чверть IT-спеціалістів

В українській технологічній сфері продовжуються кадрово-структурні зміни. За останній рік роботу втратили 17% IT-спеціалістів. Цей показник виявився дещо меншим, ніж у 2025 році, коли рівень скорочень сягав 19%. При цьому аналітики фіксують тенденцію, що за кордоном фахівців звільняли навіть частіше, ніж всередині України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати дослідження ІТ-порталу DOU.

Найбільшу частку серед усіх скорочених на українському ринку праці становлять Senior-спеціалісти. Крім того, в Україні помітно зросла кількість звільнень серед фахівців управлінського рівня, зокрема Lead-спеціалістів.

Причини звільнень, вплив ШІ та розмір компенсацій

Згідно з оприлюдненими даними, кадрова оптимізація торкнулася широкого спектра професій усередині компаній.

Кого звільняли найчастіше та з яких причин:

Основні позиції ризику: найчастіше під скорочення штатних розкладів потрапляли розробники (Software Engineer), інженери з тестування (QA/AQA), різноманітні менеджери, маркетологи, а також SEO-фахівці.

Головні чинники оптимізації: ключовими причинами розірвання контрактів працедавці називали необхідність урізання загальних бюджетів компанії, фінансові труднощі, а також повне завершення або раптове заморожування поточних проєктів.

Чинник штучного інтелекту: про безпосередню втрату робочого місця через автоматизацію та заміну їхньої ролі технологіями штучного інтелекту повідомили 5% від усіх опитаних респондентів.

Ефект несподіванки: майже половина українських айтівців зізналися, що офіційне повідомлення про звільнення стало для них повною несподіванкою.

У питанні фінансового розставання більшість компаній поводилися відповідально та виплачували співробітникам заборговану заробітну плату, а також передбачені контрактами грошові компенсації. Водночас 66% фахівців констатували, що не отримали жодної додаткової чи партнерської підтримки після офіційного скорочення.

Окремо аналітики дослідили ситуацію з так званим "бенчем" (очікуванням нових проєктів усередині компанії із збереженням частини виплат). Наразі загальна частка айтівців на бенчі залишається досить низькою — вона становить менше ніж 2% від усього ринку. Переважно в цьому статусі перебувають розробники та QA-фахівці, причому серед них також зафіксовано зростання кількості Senior-спеціалістів.

