ППО для України: Зеленський обговорив із Трампом ліцензії на виробництво антибалістичних ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорював можливість отримання Україною ліцензій на виробництво протибалістичних ракет і систем протиповітряної оборони. Питання посилення ППО та енергетичної підтримки також стало однією з ключових тем переговорів під час саміту G7 у Франції.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Про що говорили під час саміту

"Я піднімав питання, ми говорили про це з президентом Трампом, наші команди будуть працювати, дай Бог вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет", – сказав Зеленський.

За його словами, країни "великої сімки" визнають важливість цього питання та готові працювати над посиленням українського захисту, зокрема шляхом постачання систем ППО та ракет. Водночас деталі цих домовленостей наразі не розголошуються.

Окремо президент зазначив, що в межах саміту порушувалося питання енергетичної підтримки України. За його словами, ініціатором обговорення відповідного пакета виступив президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський також повідомив, що європейські партнери, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта, підтримують необхідність додаткового фінансування для посилення захисту українських об’єктів протиповітряної оборони.

Крім того, він зазначив, що обговорювався так званий "зимовий пакет" допомоги, який передбачає постачання дизельного пального, газу та бензину на випадок дефіциту через продовження війни. За його словами, всі партнери, включно з Японією, Німеччиною та іншими учасниками саміту, висловили готовність підтримати Україну.

Окремо президент повідомив, що Франція запропонувала відбудувати конфайнмент над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, який був пошкоджений внаслідок атаки російського дрона.

Фото: Офіс президента

Як повідомлялося раніше, Зеленський заявляв, що США виробляють недостатню кількість антибалістичних ракет, через що Україна залишається критично залежною від постачань. Він також зазначав, що Німеччина має певні ліцензії на виробництво таких ракет, і неодноразово звертався до Вашингтона з проханням надати Україні дозвіл на виробництво ракет для систем Patriot.

Президент наголошував, що Росія нарощує виробництво балістичних ракет, тоді як можливості США з випуску засобів протиракетної оборони залишаються обмеженими. Він підкреслював необхідність збільшення виробництва, зазначаючи, що нинішніх обсягів у 60–65 ракет на місяць недостатньо для сучасних загроз.

Також повідомлялося, що російський дрон пошкодив конфайнмент Чорнобильської АЕС у 2025 році. За оцінками Зеленського, на його відновлення потрібно близько 500 млн євро.

У квітні США заявили про готовність виділити до 100 млн доларів у межах ініціативи G7 для ремонту укриття, а Норвегія в червні спрямувала понад 9 млн євро через фонд ЄБРР на ці потреби.