Середня зарплата в Україні зросла майже на 6% за місяць: де платять найбільше

У червні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 32 783 грн, що на 5,9% (+1 822 грн) більше порівняно з травнем, коли показник перебував на рівні 30 961 грн.

Про це пише Delo.ua із посиланням на повідомлення голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За даними відомства, найвищі середні зарплати традиційно зафіксовано у таких галузях:

ІТ-сфера: 77 931 грн (у травні — 76 997 грн);

Авіаційний транспорт: 67 472 грн (у травні — 65 140 грн);

Фінансова та страхова діяльність: 61 047 грн (у травні — 64 349 грн).

Найменші середні оклади у червні виплачували у наступних напрямах:

Бібліотеки, музеї та архіви: 16 952 грн (у травні — 16 091 грн);

Творчість, мистецтво та розваги: 17 684 грн (у травні — 15 870 грн);

Поштова та кур’єрська діяльність: 20 644 грн (у травні — 20 016 грн).

Регіональна структура та заборгованість

У регіональному розрізі найвищий рівень нарахованих заробітних плат зберігається у столиці — 48 393 грн (у травні — 47 115 грн). Найнижчий показник зафіксовано у Кіровоградській області — 23 882 грн (у травні — 22 336 грн).

Водночас у країні фіксується зростання заборгованості з виплати заробітної плати:

На початку липня: 3,8 млрд грн;

У червні: 3,8 млрд грн;

У травні: 3,7 млрд грн.

Ключові дисбаланси ринку праці

Попри загальне зростання середньої зарплати майже на 2 тис. грн, на ринку праці зберігаються два глибоких структурних викривлення. Перше — міжрегіональний розрив, за якого рівень доходів у столиці перевищує регіональні показники майже вдвічі. Друге — секторальний дисбаланс, коли доходи фахівців у сфері ІТ та фінансів становлять 60–70+ тис. грн, тоді як працівники культури та освіти отримують 17–25 тис. грн.

Вирішення цих системних проблем та зупинення зростання заборгованості потребує детінізації ринку праці, запровадження легальних виплат і дотримання роботодавцями європейських стандартів праці та соціального захисту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середня зарплата в Україні зросла до 32,8 тис. грн, а найвищі виплати традиційно зафіксували у столичному регіоні.