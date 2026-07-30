Продаж "Артеріуму": корпорацію почали пропонувати потенційним покупцям

Корпорацію "Артеріум", до якої входять фармвиробники "Галичфарм" і "Київмедпрепарат", почали пропонувати потенційним покупцям на українському фармацевтичному ринку. Водночас документального підтвердження офіційного старту продажу немає, а невідомо, хто саме уповноважив посередників шукати інвестора.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення LIGA.net, яка поспілкувалася з власником великого фармвиробника та двома українськими інвестбанкірами.

За словами співрозмовників видання, пропозиції про придбання "Артеріуму" надходили через посередників — групи юристів та інвестиційних банкірів. При цьому вони не представляли потенційну угоду як продаж безпосередньо від Костянтина Жеваго.

Один із власників великого фармвиробника розповів, що представники посередників регулярно контактували з учасниками ринку, однак його компанія не перейшла до переговорів через відсутність прямого контакту з власником активу.

LIGA.net зазначає, що не отримала документів, які підтверджували б офіційний початок продажу або повноваження посередників діяти від імені власників корпорації.

Наприкінці 2025 року "Артеріум" повідомив про зміну акціонерів, однак їхніх імен не розкрив. За даними видання, інформація у відкритих реєстрах також не дає однозначної відповіді щодо фактичного контролю над компанією.

До ключових активів "Артеріуму" належать "Галичфарм" у Львові та "Київмедпрепарат" у Києві. Загалом корпорація виробляє близько 170 лікарських засобів.

За даними Apteka.ua, у 2025 році "Артеріум" посідав сьоме місце в Україні за обсягами аптечного продажу лікарських засобів і дієтичних добавок у грошовому вираженні.

У 2025 році навколо активів корпорації також виникли юридичні спори. У вересні "Артеріум" заявив про спробу рейдерства та звинуватив компанію "Скай-Девелопмент" у спробі отримати контроль над майном "Київмедпрепарату" та корпорації.

"Скай-Девелопмент" ініціювала процедури банкрутства "Галичфарму", а згодом "Київмедпрепарату" та "Артеріуму". Компанія стала кредитором "Галичфарму" після придбання у Фонду гарантування вкладів прав вимоги за десятьма борговими зобов’язаннями корпорації перед збанкрутілим банком "Фінанси та Кредит".

У липні 2026 року Агентство з розшуку та менеджменту активів уклало договір управління арештованою нерухомістю, пов’язаною з Жеваго, на вулиці Саксаганського, 139 у Києві. Йдеться про чотири корпуси на території "Київмедпрепарату".

Нагадаємо, Господарський суд Львівської області 2 квітня затвердив план санації АТ "Галичфарм", що входить до фармацевтичної корпорації "Артеріум" бізнесмена Костянтина Жеваго.