Фармзавод Жеваго дістався київському бізнесмену: рішення суду

Господарський суд Львівської області 2 квітня затвердив план санації АТ "Галичфарм", що входить до фармацевтичної корпорації "Артеріум" бізнесмена Костянтина Жеваго.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на оприлюднену в судовому реєстрі ухвалу суду.

План санації

Зазначається, що план санації передбачає передачу контролю над львівським заводом кредитору через конвертацію боргу в акції підприємства.

Для цього запланована додаткова емісія 160 млн акцій, що відійдуть кредиторам четвертої черги в рахунок погашення боргу на 1,44 млрд грн.

З цієї суми 1,39 млрд грн – це вимоги київського ТОВ "Скай-Девелопмент", частка якого в АТ "Галичфарм", в результаті, зросте до 90% і означатиме контроль над підприємством. ТОВ "Скай-Девелопмент" раніше викупило у Фонду гарантування вкладів фізосіб права вимоги за десятьма боргами корпорації "Артеріум" перед збанкрутілим банком "Фінанси та Кредит" Констянтина Жеваго.

Ця ж компанія банкрутить і друге підприємство "Артеріуму" – київський завод "Київмедпрепарат".

"Скай-Девелопмент", як зазначає LIGA.net, належить бізнесмену Леоніду Крючкову, який раніше не мав досвіду бізнесу в фармацевтиці.

Проти плану санації АТ "Галичфарм" виступили "Київмедпрепарат" і ТОВ "Фармед", проте суд не врахував їхні аргументи, оскільки вони є пов’язаними з боржником особами.

Додамо, що суд розпочав справу про банкрутство АТ "Галичфарм" за заявою ТОВ "Скай-Девелопмент" в травні 2025 року, а борги викупив в березні минулого року.

Раніше 90% корпорації "Артеріум" належали підсанкційному мільярдеру Костянтинові Жеваго.

Зауважимо, екснардепу та бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" Констянтину Жевагу, який наразі перебуває у Франції, офіційно вручили підозру. Справа стосується незаконного виведення близько 520 млн грн з активів фінустанови, що перебуває в стані ліквідації.

Справи Жеваго

Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати та легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит". Йому ще у 2019 році оголосили про підозру в привласненні та відмиванні майна. Йшлося про розтрату 113 млн дол. банку "Фінанси та кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів фінустанови. У липні 2021 року Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Жеваго на суму 46 млрд грн для відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів. У березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo, а також гелікоптер бізнесмена, який передали військовим.

У серпні 2023 року НАБУ повідомило власнику групи "Фінанси і кредит" про підозру у наданні неправомірної вигоди голові Верховного суду Всеволоду Князєву та суддям в обмін на рішення на його користь у господарській справі стосовно Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

У серпні 2025 року Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго.

22 жовтня 2025 року НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі щодо надання неправомірної вигоди ексголові Верховного суду. Підозрюваними є Жеваго та його поплічник, який сприяв передачі коштів.

29 жовтня 2025 року апеляційний суд Парижа відхилив запит про екстрадицію українського бізнесмена та екснародного депутата Костянтина Жеваго.