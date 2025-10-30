Жеваго залишається у Франції: паризький суд відмовив НАБУ та САП у видачі підприємця

Апеляційний суд Парижа 29 жовтня 2025 року відхилив запит про екстрадицію українського бізнесмена та екснародного депутата Костянтина Жеваго.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу підприємця.

У пресслужбі повідомили, що французький суд не прийняв доводи української сторони щодо гарантій забезпечення Жеваго права на справедливий та неупереджений судовий розгляд, визнавши, що існують суттєві ризики порушення його фундаментальних прав.

Як йдеться у рішенні суду, не можна дійти висновку, що сторона запиту екстрадиції здатна гарантувати, що Костянтин Жеваго постане перед судом, який забезпечує фундаментальні гарантії процесуальної справедливості та захисту прав людини.

Екстрадиційний запит щодо Жеваго був ініційований Офісом генерального прокурора та Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) у межах розслідування кримінального провадження, яке стосується надання неправомірної вигоди представнику судової влади.

Справи Жеваго

Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати та легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит". Йому ще у 2019 році оголосили про підозру в привласненні та відмиванні майна. Йшлося про розтрату 113 млн дол. банку "Фінанси та кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів фінустанови. У липні 2021 року Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Жеваго на суму 46 млрд грн для відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів. У березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo, а також гелікоптер бізнесмена, який передали військовим.

У серпні 2023 року НАБУ повідомило власнику групи "Фінанси і кредит" про підозру у наданні неправомірної вигоди голові Верховного суду Всеволоду Князєву та суддям в обмін на рішення на його користь у господарській справі стосовно Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

У серпні 2025 року Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго.

22 жовтня 2025 року НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі щодо надання неправомірної вигоди ексголові Верховного суду. Підозрюваними є Жеваго та його поплічник, який сприяв передачі коштів.

Слідство встановило контакти між бізнесменом – власником групи "Фінанси та кредит" – та одним з адвокатів. Цей адвокат мав передати грошові кошти іншій особі, залученій до злочинної діяльності, яка, своєю чергою, мала надати їх як неправомірну вигоду керівництву Верховного суду. Метою було ухвалення судового рішення на користь бізнесмена.

У жовтні пресслужба Жеваго повідомила, що Апеляційна палата ВАКС порушила міжнародні зобов’язання України та право підзахисного на захист, дозволивши спецрозслідування щодо нього.