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Банки профінансували енергетичні проєкти на 50,6 млрд грн: скільки отримали бізнес і громадяни

Вітряки
Банки активно фінансують енергетичні проєкти / Unsplash

За два роки банки профінансували енергетичні проєкти на загальну суму 50,6 млрд грн. Кредити на відновлення енергетичної інфраструктури після масованих російських атак отримали позичальники у 21 області України. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з даними опитування фінансових установ, за період з 01 червня 2024 року до 25 травня 2026 року фінансування розподілилося таким чином:

  • для бізнесу надали понад 4,5 тисячі кредитів на суму 47,2 млрд грн; 
  • для населення погодили понад 18 тисяч позик на загальну суму 3,4 млрд грн.

Залучені кошти спрямували на проєкти розбудови, реконструкції та відновлення об'єктів генерації загальною потужністю 1,763 ГВт. Найбільші обсяги грошової підтримки отримав сектор розбудови сонячних електростанцій, газових установок, гідро-, біо- та вітрових генераторів.

Крім безпосереднього створення джерел струму, фінустанови виділяють гроші на зберігання електроенергії, куди входить:

  • створення систем накопичення; 
  • придбання інверторів та акумуляторів; 
  • модернізація теплообладнання; 
  • відновлення систем теплопостачання.

Загальна потужність за цими додатковими напрямами становить 715 МВт.

Раніше видані кредити поступово погашаються позичальниками частково або повністю. Через це валовий портфель діючих "енергетичних" кредитів на кінець травня 2026 року зафіксувався на рівні 30,5 млрд грн для юридичних осіб та 2,6 млрд грн для фізичних осіб.

Нагадаємо, за червень 2024 року – квітень 2026 року українські банки профінансували енергетичні проєкти бізнесу та населення на 45,9 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук