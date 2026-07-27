Біля порту "Південний" хочуть створити новий логістичний хаб: скільки коштуватиме проєкт

У районі порту “Південний” планують створити складсько-перевантажувальний комплекс із чотирма складами та місткістю до 84 тисяч кубометрів. Інвестору пропонують проєкт вартістю $8,57 млн із можливістю заробляти на оренді площ або на послугах зберігання та перевалки вантажів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Що передбачає проєкт

В Одеській області розробили інвестиційний проєкт будівництва складсько-перевантажувального комплексу поблизу порту "Південний". Концепція передбачає створення логістичного об’єкта на земельній ділянці площею 7 гектарів із чотирма складськими приміщеннями загальною площею 14 688 квадратних метрів.

Загальна місткість майбутнього комплексу може становити близько 84 тисяч кубометрів, а приймальне відділення розраховане на продуктивність до 150 тонн вантажу на годину. Орієнтовний бюджет будівництва з урахуванням резерву оцінюють у $6,47 млн, тоді як загальний обсяг інвестицій із придбанням земельної ділянки становить близько $8,57 млн.

За задумом розробників, передпроєктна концепція дозволяє потенційним інвесторам оцінити майбутню конфігурацію об’єкта, його логістичні можливості, необхідні капіталовкладення та перспективи отримання доходу.

Однією з головних переваг проєкту є його розташування поблизу порту "Південний" у районі Білярів, що забезпечує доступ до одного з найбільших промислово-логістичних кластерів Одеського регіону. Відстань від ділянки до морської акваторії становить близько одного кілометра, що створює можливості для розвитку складської та перевалочної інфраструктури.

Додатковою перевагою є наявність залізничної колії поруч із територією ділянки, що в перспективі дозволяє організувати під’їзну колію до комплексу. Також об’єкт має зручне автомобільне сполучення завдяки розташуванню біля транспортної магістралі, що забезпечує доступ для вантажного транспорту.

Передбачена площа території дозволяє розмістити не лише складські корпуси, а й технологічні зони, адміністративну будівлю, внутрішні проїзди та майданчики для маневрування вантажного транспорту.

Комплекс може використовуватися для зберігання різних видів продукції - зернових та олійних культур, шроту, комбікормів, добрив, а також інших сухих вантажів. За розрахунками, об’єкт здатен одночасно зберігати до 60–63 тисяч тонн пшениці або кукурудзи залежно від технології завантаження та характеристик продукції.

Інвестору пропонують кілька моделей використання комплексу: здавання складських площ в оренду, надання послуг із приймання, зберігання та перевалки вантажів або комбінований формат роботи.

Проєкт може зацікавити аграрних трейдерів та експортерів, портових і логістичних операторів, виробників та переробників сільськогосподарської продукції, а також девелоперів складської нерухомості й стратегічних інвесторів.

Після завершення будівництва та запуску операційної діяльності об’єкт може стати повноцінним логістичним активом із потенціалом подальшої капіталізації та продажу як готового дохідного бізнесу.

Концепція забудови

Проєкт будівництва складсько-перевантажувального комплексу біля порту "Південний" передбачає створення сучасного логістичного об’єкта з чотирма складами напільного зберігання, приймальним відділенням потужністю до 150 тонн на годину, адміністративною будівлею та необхідною транспортною інфраструктурою.

Загальна площа складських приміщень становитиме 14 688 квадратних метрів, а місткість комплексу - близько 84 тисяч кубометрів. Один склад матиме площу 3 672 м², висоту до 13,7 метра та зможе зберігати близько 21 тисячі кубометрів продукції.

Залежно від виду вантажу комплекс зможе одночасно вміщувати до 60,4 тисячі тонн кукурудзи, 63 тисяч тонн пшениці, 35,2 тисячі тонн соняшнику або 67,2 тисячі тонн сої.

Попередній кошторис будівництва оцінюють у $5,63 млн. До цієї суми входять зведення складів, адміністративної будівлі, приймального відділення, логістичного майданчика, під’їзних шляхів та огорожі. З урахуванням резерву на додаткові витрати та придбання земельної ділянки загальний обсяг необхідних інвестицій становить близько $8,57 млн.

Водночас у кошторис поки не включені витрати на інженерні мережі, планування території, автомобільні ваги та спеціалізоване обладнання, які мають бути уточнені після розроблення повного проєкту.

Нагадаємо, міжнародна логістична група Global Ocean Link (GOL) збудує склад у селі Соломоново на Закарпатті, поруч із кордонами Угорщини та Словаччини. Об'єкт матиме формат логістичного комплексу класу A+. Компанія розглядає цей проєкт не лише як складську нерухомість, а як інфраструктурний хаб для управління товарними потоками між Україною та ЄС.