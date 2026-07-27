Ажіотаж на ринку дизельного пального: як безпека, логістика та премії тиснуть на ціни в Україні

Обстріли танкерів, сезонна засуха на Дунаї та високий аграрний сезон спровокували ажіотаж на ринку дизельного пального в Україні. Через зростання логістичних витрат ціни пропозицій вже сягають 90-94 грн/л.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

"Окрім цінового шторму, трейдери зіткнулися з погіршенням безпекової ситуації в Чорному морі, сезонним обмілінням Дунаю, а також складно через елементарний високий сезон, який триватиме мінімум до кінця вересня", — зазначають аналітики.

Безпекові ризики та логістика

Минулого тижня російські війська систематично обстрілювали судна, що прямували до портів Великої Одеси, що призвело до зупинки судноплавства. Це спровокувало зростання ставок фрахту морських танкерів до $60-65/т проти $40-43/т на початку місяця, із перспективою зростання до $70/т.

На річковому напрямку, яким надходить пальне з Румунії, ключовим фактором залишається сезонне обміління Дунаю. Станом на 25 липня рівень води в Чернаводе опустився до -182 см.

"Ураження танкера в Чорному морі, який перевозив газ до України, мало мінімальний вплив на ставки фрахту річкового транспорту. Основним чинником залишається обміління Дунаю, через яке баржі наразі завантажуються лише на 50%", — Вадим Вербицький, власник United Barge Company Europe.

На постачання пального впливає і фрахт барж, який становить $34/т, у окремих випадках сягає €38/т.

Премії імпортерів

Премії на серпневі контракти зростають:

на грецький ресурс — до $50-52/т;

на дизпальне з Констанци — до $65-75/т.

Станом на 24 липня більшість імпортерів утримувалася від активних продажів через швидку зміну котирувань. Реальні ціни пропозицій коливаються в межах 90-93 грн/л. Як зазначають аналітики, це повною мірою демонструє ажіотажну складову, яку зараз закладає ринок.

Після профіциту попередніх місяців імпортери обережно контрактували липневі обсяги. На формування ринку вплинули затяжні переговори щодо грецького ресурсу та високий сезонний попит на дизель з боку аграріїв і автомобільного транспорту.

Наприкінці тижня вільний ресурс на заході швидко розібрали. Станом на 25 липня ДП у прикордонних областях пропонували від 90 грн/л. Словацький ресурс коштував 93,50-94,00 грн/л.

Вартість дизпального Orlen Lietuva на період 27 липня – 2 серпня зросла на $38/м³, до $1 085-1 096/м³. Українські трейдери пропонують його за 75,50-76,20 грн/л FCA. З урахуванням доправляння на кордоні вартість становить від 79,10 грн/л.

Попри складнощі, імпортери формують серпневі постачання. Тотального дефіциту на ринку немає. "Пальне є. Питання лише в ціні", — зазначає один із трейдерів.

Проте головними викликами залишаються логістика та безпекова ситуація. Саме вони визначатимуть, чи зможе весь запланований ресурс своєчасно потрапити на український ринок.

Нагадаємо, з 23 по 24 липня середня вартість дизельного пального зросла на 2,22 грн/л до 85,23 грн/л, а бензину марки А-95 — на 1,05 грн/л до 80,08 грн/л. З початку тижня дизельне пальне на заправках здорожчало на 6,43 грн/л, а бензин — на 6,51 грн/л.