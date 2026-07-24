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Різке здорожчання пального на АЗС: які мережі найбільше підняли ціни на бензин і дизель

азс
Ціни на пальне знову пішли вгору / Depositphotos

З 23 по 24 липня середня вартість дизельного пального зросла на 2,22 грн/л до 85,23 грн/л, а бензину марки А-95 — на 1,05 грн/л до 80,08 грн/л. З початку тижня дизельне пальне на заправках здорожчало на 6,43 грн/л, а бензин — на 6,51 грн/л.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Найвищі ціни на бензин досягли 84 грн/л, а на дизель — 88,90 грн/л.

Зміни цін у мережах АЗС

Протягом дня 24 липня мережі ОККО та KLO двічі змінювали ціни на дизельне пальне, додавши загалом 4 грн/л:

  • на ОККО вартість зросла до 88,90 грн/л; 
  • на KLO — до 88,50 грн/л.

Це вивело ОККО в лідери за ціною на дизель із перевищенням показника мережі WOG на 1,50 грн/л (де ціна становить 87,40 грн/л).

Показники в інших мережах розподілилися так:

  • SOCAR підняв ціну дизелю на 3 грн/л до 87,90 грн/л; 
  • "Автотранс" встановив ціну 86,98 грн/л; 
  • BVS — 86,90 грн/л; 
  • "Авантаж 7" підвищив ціну дизелю на 4 грн/л до 83,95 грн/л, а бензину А-95 — до 77,95 грн/л; 
  • "БРСМ-Нафта" підняла дизель до 83,95 грн/л, а бензин А-95 — до 76,54 грн/л; 
  • "Укрнафта" додала 2 грн/л, встановивши ціну 82,40 грн/л на дизель та 79,90 грн/л на бензин; 
  • UPG утримувала ціну бензину на рівні 78,90 грн/л, скасувавши знижку при купівлі на застосунок; 
  • VostokGaz знизив ціну бензину на 1 грн/л та автогазу на 50 коп./л, залишивши вартість дизелю без змін.

Підвищення цін на 3 грн/л і більше зафіксовано також на станціях Ovis, AMIC, "Рур груп", "Кворум", VST, Green Wave та "Дніпронафта". Цінники зберігали мережі "Свої", Brent Oil та "Катрал".

Нагадаємо, відновлення взаємних обстрілів США й Ірану спричинило зростання світових котирувань нафти й нафтопродуктів. Це призвело до підвищення роздрібних цін на бензин і дизпальне в Європі, США та Україні. 

Автор:
Тетяна Ковальчук