Майно ліквідованих шахт зможуть безоплатно передавати громадам: уряд готує законопроєкт

Кабінет Міністрів готує до внесення у Верховну Раду законопроєкт, який дозволить безоплатно передавати з державної у комунальну власність наземне майно вугільних та уранових шахт, що перебувають у стані ліквідації.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час виїзної наради з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.

За його словами, ініціатива Міністерства енергетики дозволить зацікавленим громадам залучати бізнес та перетворювати депресивні території колишніх підприємств на сучасні промислові майданчики.

"За умов ініціативи від органів місцевого самоврядування, це дозволить залучити бізнес та трансформувати території колишніх шахт у промислові майданчики", — наголосив Шмигаль.

Окрім економічного поштовху для регіонів, ухвалення документа допоможе скоротити видатковий обсяг держбюджету на виконання проєктів ліквідації, а також забезпечити раціональне використання наявної інфраструктури.

Паралельно профільне міністерство спільно з місцевими громадами та за підтримки міжнародних партнерів розробляє стратегію справедливої трансформації вугільних регіонів.

Зокрема, у межах співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) реалізується пілотний проєкт. Він передбачає створення детального плану розвитку та оцінку інвестиційного потенціалу однієї з шахт, що ліквідується, аби сформувати готову дорожню карту для залучення донорів та інвесторів.

Нагадаємо, Міненерго готує державні вугледобувні підприємства до передачі Фонду державного майна та подальшої приватизації. Влада розраховує знайти для шахт приватних інвесторів, тоді як збиткові підприємства, які вже ліквідують, закриватимуть окремо.