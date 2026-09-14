Имущество ликвидированных шахт смогут безвозмездно передавать общинам: правительство готовит законопроект

Кабинет Министров готовит к внесению в Верховную Раду законопроект, который позволит безвозмездно передавать из государственной в коммунальную собственность находящееся в состоянии ликвидации наземное имущество угольных и урановых шахт.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время выездного совещания с премьер-министром Сергеем Корецким.

По его словам, инициатива Министерства энергетики позволит заинтересованным общинам привлекать бизнес и превращать депрессивные территории бывших предприятий в современные промышленные площадки.

"При условии инициативы от органов местного самоуправления, это позволит привлечь бизнес и трансформировать территории бывших шахт в промышленные площадки", - подчеркнул Шмыгаль.

Помимо экономического толчка для регионов принятие документа поможет сократить расходный объем госбюджета на выполнение проектов ликвидации, а также обеспечить рациональное использование имеющейся инфраструктуры.

Параллельно профильное министерство совместно с местными общинами и при поддержке международных партнеров разрабатывает стратегию справедливой трансформации угольных регионов.

В частности, в рамках сотрудничества с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) реализуется пилотный проект. Он предусматривает создание детального плана развития и оценку ликвидируемого инвестиционного потенциала одной из шахт, чтобы сформировать готовую дорожную карту для привлечения доноров и инвесторов.

Напомним, Минэнерго готовит государственные угледобывающие предприятия к передаче Фонда государственного имущества и последующей приватизации. Власти рассчитывают найти для шахт частных инвесторов, тогда как уже ликвидирующие убыточные предприятия будут закрывать отдельно.