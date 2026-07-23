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Подорожчання бензину та дизелю: чому мережі АЗС змушені переглядати цінники на пальне

азс
Ціни на АЗС зростають / Depositphotos

23 липня роздрібні мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на пальне через зростання гуртової вартості. Середня гуртова ціна бензину зросла на 65 коп./л (до 79,03 грн/л), а дизельного пального — на 1,31 грн/л (до 83 грн/л).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

На півдні окремі оператори виставили гуртові пропозиції дизельного пального за 90 грн/л, на заході — за 85 грн/л. У Житомирській та Харківській областях гуртові ціни на дизель досягли 94 грн/л.

Зміни цін у мережах АЗС

Більшість операторів змінили вартість бензину на 1 грн/л, а дизельного пального — від 2 грн/л. Динаміка цін по мережах така:

  • SOCAR підвищив ціну на дизельне пальне на 3,14 грн/л (до 84,90 грн/л), на бензин — на 2 грн/л (до 83,90 грн/л); 
  • UPG збільшила ціни на обидва види пального на 1 грн/л; 
  • "Маркет" підняв ціну на дизельне пальне на 4 грн/л (до 84,90 грн/л); 
  • "Авантаж 7" підвищив вартість дизелю на 2 грн/л (до 79,95 грн/л), а бензину — на 1 грн/л (до 73,95 грн/л); 
  • "Катрал" додав 1 грн/л до вартості дизелю, утримуючи ціну на рівні 78,99 грн/л; 
  • "БРСМ-Нафта" підвищила ціну на бензин на 1 грн/л (до 74,81 грн/л), на дизельне пальне — на 1,14 грн/л (до 79,90 грн/л).

Загалом кількість мереж із цінами, вищими за середньоринкові, зросла з 9 до 14. "Укрнафта", WOG, "Олас" та "Рур груп" залишили роздрібні ціни без змін. 

Зовнішній вплив та прогноз

На динаміку внутрішнього ринку впливає світова кон'юнктура. Ціна нафти наближається до $98 за барель. Середні європейські котирування дизельного пального зросли до $1 278 за тонну або понад 15 грн/л вище попередніх значень. Котирування бензину зросли до $1 129 за тонну або близько 7 грн/л.

Як зазначають аналітики, передумов для зупинки цінового ралі немає. 

Раніше повідомлялося, що впродовж наступних двох тижнів роздрібні ціни на пальне в Україні можуть наблизитися до психологічної позначки у 100 грн за літр.

Автор:
Тетяна Ковальчук