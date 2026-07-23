Подорожание бензина и дизеля: почему сети АЗС вынуждены пересматривать ценники на топливо

23 июля розничные сети АЗС продолжили повышать цены на топливо из-за роста оптовой стоимости. Средняя оптовая цена бензина выросла на 65 коп./л (до 79,03 грн/л), а дизельного горючего – на 1,31 грн/л (до 83 грн/л).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

На юге отдельные операторы выставили оптовые предложения дизельного горючего за 90 грн/л, на мероприятии - за 85 грн/л. В Житомирской и Харьковской областях оптовые цены на дизель достигли 94 грн/л.

Изменения цен в сетях АЗС

Большинство операторов изменили стоимость бензина на 1 грн/л, а дизельного горючего – от 2 грн/л. Динамика цен по сетям такова:

SOCAR повысил цену на дизельное топливо на 3,14 грн/л (до 84,90 грн/л), бензин — на 2 грн/л (до 83,90 грн/л);

UPG увеличила цены на оба вида горючего на 1 грн/л;

"Маркет" поднял цену на дизельное топливо на 4 грн/л (до 84,90 грн/л);

"Авантаж 7" повысил стоимость дизеля на 2 грн/л (до 79,95 грн/л), а бензина - на 1 грн/л (до 73,95 грн/л);

"Катрал" прибавил 1 грн/л к стоимости дизеля, удерживая цену на уровне 78,99 грн/л;

"БРСМ-Нефть" повысила цену на бензин на 1 грн/л (до 74,81 грн/л), на дизельное топливо - на 1,14 грн/л (до 79,90 грн/л) .

В целом количество сетей с ценами выше среднерыночных возросло с 9 до 14. " Укрнафта ", WOG , "Олас" и "Рур групп" оставили розничные цены без изменений.

Наружные и влияние и прогноз

На динамику внутреннего рынка оказывает влияние мировая конъюнктура. Цена нефти приближается к $98 за баррель. Средние европейские котировки дизельного горючего выросли до $1 278 за тонну или более 15 грн/л выше предыдущих значений. Котировки бензина выросли до $1129 за тонну или около 7 грн/л.

Как отмечают аналитики, предпосылок для остановки ценового ралли нет.

Ранее сообщалось, что в течение следующих двух недель розничные цены на топливо в Украине могут приблизиться к психологической отметке 100 грн за литр.