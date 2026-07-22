Опт давит на розницу: украинские АЗС снова поднимают цены на бензин и дизель

В Украине снова растут розничные цены на топливо из-за скачка оптовых закупочных цен на импортный ресурс. Средняя оптовая цена на бензин А-95 выросла на 1,11 грн/л до 78,40 грн/л, а дизельное топливо прибавило 1,53 грн/л и достигло 81,69 грн/л, при этом эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Как изменились цены на АЗС

Среди премиальных сетей наибольший рост цен на дизельное топливо зафиксирован в сети WOG, где стоимость поднялась на 3 грн/л до 84,99 грн/л, а бензин подорожал на 1,4 грн/л до 82,9 грн/л. Сеть ОККО прибавила к стоимости обоих видов горючего по 1 грн/л, установив цены на уровне 81,90 грн/л и 83,90 грн/л соответственно.

Значительные изменения произошли в сети Rodnik, которая повысила цену на дизтопливо сразу на 9,50 грн/л до 84,99 грн/л, оставив стоимость бензина без изменений на уровне 70,3 грн/л.

"Укрнафта" сохранила предварительные цены на бензин, но подняла стоимость дизельного горючего на 1,50 грн/л - до 80,4 грн/л. Сеть UPG повысила цену бензина на 1,5 грн/л – до 77,9 грн/л, а дизтоплива – на 2 грн/л – до 80,9 грн/л.

Ситуация в сетях-дискаунтерах

Сети низкого ценового сегмента повышали ценники более сдержанно:

"Авантаж 7" увеличил стоимость бензина и дизеля на 1 грн/л - до 72,95 грн/л и 77,95 грн/л соответственно;

"Катрал" поднял цены на 1 грн/л - до 77,99 грн/л;

"БРСМ-Нефть" прибавила к цене бензина в среднем 0,95 грн/л, а дизеля - 1,2 грн/л.

При этом "БРСМ-Нефть" сохраняет низкие ценовые предложения в отдельных регионах. В частности, в Черниговской области бензин стоит 69,99 грн/л, а дизель – 76,99 грн/л.

В остальных сетях стоимость горючего выросла в среднем от 1 до 6,20 грн/л. Удержались от пересмотра цен только SOCAR, Grand Petrol и Green Wave.

Прогноз дальнейшей динамики цен

Эксперты отмечают, что потенциал для дальнейшего роста розничных цен сохраняется. На юге оптовые предложения дизельного горючего достигают 83 грн/л, а отдельные объемы с отгрузкой в конце недели - 90 грн/л. Бензин также продолжает дорожать из-за высокой стоимости импортного ресурса и ограниченного предложения на рынке.

Ранее сообщалось, что Украина исчерпала собственные запасы дешевого бензина. Дефицит горючего украинцам не грозит, но его поставки могут усложниться, а цены на АЗС поползут вверх в ближайшие дни.