Украинские АЗС начали повышать цены на бензин и дизельное топливо: причины и прогноз

В Украине зафиксирован рост розничных цен на светлые нефтепродукты. В течение 15-16 июля средняя розничная стоимость дизельного горючего увеличилась на 20 коп./л и составляет 76,48 грн/л. Бензин марки А-95 подорожал на 17 коп./л – до 74,86 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Стоимость сжиженного газа осталась неизменной и составляет 40,03 грн/л.

Причины удорожания

Первыми к изменению ценников прибегли сети нижнего ценового сегмента. Главными причинами удорожания является сокращение разницы между оптовыми и розничными ценами (спреда), а также дефицит предложения на оптовом рынке.

С таном на 15 июля спрэд для дизельного горючего снизился до минус 1,63 грн/л, потеряв за неделю свыше 10 грн/л. Для бензина этот показатель упал на 3,53 грн/л – до 2,83 грн/л.

Дополнительным фактором давления на цены стали логистические задержки и уменьшение объемов хранения горючего из-за повреждения топливной инфраструктуры. Больше всего от этого пострадали розничные сети, покупающие ресурс на внутреннем рынке вместо прямого импорта.

Как изменились цены?

По данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95" по изменению цен в розничных сетях по состоянию на 16 июля состоялось следующим образом:

стоимость светлых нефтепродуктов выросла на 1 грн/л на станциях "Авантаж 7", Marshal и VostokGaz ;

сети Brent Oil , Neftek и отдельные станции "БРСМ-Нефть" повысили цену дизельного топлива на 1 грн/л;

в сети "БРСМ-Нефть" дизельное топливо подорожало в среднем до 72,81 грн/л (от 0,50 до 2,20 грн/л в зависимости от региона), а бензин - до 71,49 грн/л (на 0,50-1 грн/л);

сеть RLS подняла цену дизтоплива на 2 грн/л – до 73,90 грн/л;

бренды ZOG и Mango увеличили цены на 50 коп./л;

на станциях VST бензин подорожал на 1 грн/л, а дизельное топливо – на 50 коп./л;

сеть "Фактор" снизила цену на 1 грн/л после предварительного роста на 4 грн/л;

самую низкую цену на дизельное топливо удерживает сеть "Катрал" — 71,99 грн/л, что примерно на 4 грн/л ниже текущей закупочной стоимости топлива на юге страны (около 76 грн/л).

Аналитики отмечают , что в ближайшее время тенденция к удорожанию нефтепродуктов распространится на большее количество розничных сетей, в том числе крупных национальных операторов.

Напомним, с таном на вечер пятницы, 10 июля, по сравнению с 3 июля средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 1 коп./л – до 74,67 грн/л, а средняя цена дизельного горючего за прошлую неделю выросла на 90 коп./л – до 75,3 грн/л.